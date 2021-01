'Filomena' deja toda la jornada en blanco

Se cumplió con lo esperado.La jornada deportiva quedó totalmente paralizada por el temporal ‘Filomena’, una borrasca de frío y nieve que amenazaba desde hacía días con poner patas arriba toda la actividad deportiva del sábado y el domingo. Y cumplió con su amenaza en un fin de semana de caos total en todos los sentidos a medida que la nieve hizo acto de presencia desde el mediodía del viernes y continuó sin cesar en un sábado donde se confirmaban los pronósticos. Era imposible disputar ningún partido. No era sólo el estado de los campos de fútbol, con espesores que, como en el Adolfo Suárez, comenzaban a superar los 20 centímetros con el paso de las horas, sino por la imposibilidad de llevar a cabo los desplazamientos en condiciones de seguridad en un sábado en el que las suspensiones de partidos llegaban como un reguero de pólvora. Y aquí la reflexión que se hacía desde algunos de los clubes, directivos y entrenadores, que cuestionaban si ante los avisos, y con el devenir de los acontecimientos, la Federación de Castilla y León de Fútbol no debería haber anulado por completo todos los partidos. Porque lo que se avecinaba y se avecinó no pilló a nadie por sorpresa. «Se podía haber trasladado toda la jornada al próximo fin de semana, haber movido todo el calendario» señalaba un entrenadores ante lo que se ha vivido.

Hubo que esperar hasta el sábado para conocer oficialmente, y siguiendo los pasos que marca el reglamento, lo que era una obviedad, y era que ni el Real Ávila saltaría al Adolfo Suárez para recibir al Mirandés B ni el Colegios Diocesanos UCAV o la Cultural Deportiva Cebrereña se podrían desplazar a Burgos.

No tardó en cubrirse el Adolfo Suárez con los primeros copos de nieve en una tarde de viernes en la que ya eran muy conscientes en el Real Ávila que el encuentro ante el Mirandés B estaba abocado a la suspensión. Sería al mediodía del sábado cuando se hacía oficial que este domingo no habría reencuentro entre Jonathan Prado, ahora entrenador de los rojillos, y su antiguo equipo. Como tampoco habría desplazamiento a tierras burgalesas del Colegios Diocesanos UCAVy Cultural Deportiva Cebrereña. Llegó la nieve más tarde a Burgos, pero lo hizo con la misma intensidad que en el resto de puntos. Aranda quedó sitiada. Imposible llegar e imposible jugar en El Montecillo. No viajarían los de José Alberto Fernández Somoza como tampoco lo harían por los mismos motivos los de Pepe García, que debían visitar al Burgos Promesas en la Ciudad Deportiva de Castañares.

Lo cierto es que nadie viajó en un Grupo VIII B donde, al momento de escribir estas líneas, únicamente permanecía vigente el duelo entre la Gimnástica Segoviana y La Granja en La Albuera, aunque posiblemente se suspenda en las próximas horas dada la nevada en Segovia. Todos los demás partidos, aplazados. No mucha mejor suerte corrieron en el Grupo A, donde el paso de las horas iba arrojando un panorama semejante. «Ahora nos vamos a encontrar con el problema del desfase de partidos» apuntaba Pepe García. Y con razón. Se podía haber evitado.

Del reguero de suspensiones a última hora del viernes, a la cascada del sábado. Todos los partidos de la Regional de Aficionados - Grupo A2 quedaban suspendidos. Ya conocía la suspensión del suyo en la noche del viernes un Atlético Candeleda que no viajaría a Turégano, Segovia, por un caso de covid-19, y se confirmaba la suspensión del choque entre el Bosco de Arévalo y el San Esteban de Gormaz. Arévalo era este sábado una ciudad totalmente cubierta de nieve. Y aunque a cubierto, el Tierra Castellana Ciudad de Arévalo suspendía su duelo ante el River Zamora en la Tercera División de Fútbol Sala - Grupo 9.

Mismo panorama en una Liga Nacional Juvenil - Grupo IIIA en la que quedaban todos los partidos suspendidos, entre ellos el ya conocido duelo entre el Diocesanos Aqualia UCAV y el Numancia B en el Sancti Spíritu. Tampoco se jugará ningún partido en una Liga Recoletas - Regional Juvenil Grupo A2 en la que se quedaban en casa el Zona Norte, que debía recibir al Sporting Uxama, el Diocesanos B, que debía viajar al campo de El Espinar San Rafael, y el Bosco de Arévalo, que se medía al Calasanz en Soria.

Ni siquiera se salvó el Ávilasala, que debía recibir este domingo en el pabellón de San Antonio al líder de la Segunda División Femenina de Fútbol Sala, el Almagro. Imposible llegar desde Ciudad Real. Y ello sin olvidar que desde el Ayuntamiento de Ávila se decretó el cierre de las instalaciones deportivas ante el riesgo de desplome. Ni a cubierto ‘Filomena’ ha dejado que este fin de semana el deporte abulense pueda moverse de casa.

Sin partidos y ¿sin entrenar?. Con todo anegado por la nieve, no sólo es la suspensión de partidos, sino lo que puede estar por venir. El frío que se avecina, y del que ya están advirtiendo desde AEMETa través de sus predicciones, va a provocar que la nieve pueda acompañarnos durante bastantes días. Los equipos pueden encontrarse con un serio problema de cara a los entrenamientos en las próximas fechas.