45 enmiendas del PSOE a las cuentas regionales para Ávila

Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en las Cortes autonómicas al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad contempla 45 mejoras relativas a la provincia Ávila, incrementando las inversiones en 13,5 millones de euros, si bien han presentado enmiendas no provincializadas que "benefician igualmente los intereses de los abulenses", según palabras de los procuradores Miguel Hernández y Soraya Blázquez, quienes justifican las enmiendas planteadas en que «las cuentas diseñadas por el Gobierno de Mañueco son insuficientes para afrontar el reto demográfico y para garantizar una adecuada prestación de la sanidad, educación y servicios sociales, especialmente en el medio rural».

Desde su punto de vista, "son unas cuentas que no aprovechan al máximo posible los fondos europeos para modernizar el tejido productivo ni para digitalizar y tener un desarrollo accesible y sostenible ambientalmente, al tiempo que desprotegen a los servicios públicos, no contemplan un modelo de desarrollo económico y no tienen un modelo fiscal progresivo y justo".

"Tampoco sirven -a su juicio- para recuperar la atención presencial en la sanidad pública, no cambian el modelo de atención a las personas mayores, no apuestan por la dinamización de la economía ni la recuperación del empleo digno, se olvidan de la escuela pública y no apuestan por nuestros jóvenes".

La enmienda de mayor cuantía, desglosada en varios proyectos, son 3,4 millones de euros para impulsar en la provincia el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, con actuaciones como la construcción de un Hospital Comarcal en el Valle del Tiétar (800.000 euros), un nuevo Centro de Salud en el barrio de Las Hervencias (500.000 euros) y la creación de un Centro de Especialidades en la zona Alberche-Pinares (300.000 euros). El Grupo Socialista entiende necesaria igualmente la mejora de la accesibilidad del centro de salud zona norte de Ávila (150.000 euros) y una nueva unidad de ictus en el Hospital de Ávila (150.000 euros).

En materia de Educación y Servicios Sociales, también contemplan nuevos colegios en la comarca del Valle Amblés (500.000 euros) y en el barrio de Las Hervencias de Ávila (500.000 euros), además de una Residencia de Mayores también en el Valle Amblés (800.000 euros).

Otras enmiendas suponen 2.000.000 euros para el impulso de planes de fomento del empleo y 300.000 euros para la mejora del Polígono Industrial de las Hervencias, además de 200.000 euros para reparación de instalaciones de agua (depósitos y depuradoras) y otro tanto para instalar depuradores en los barrios anexionados de Ávila. A esto se suma otra enmienda de 2.000.000 euros para inversiones en explotaciones agrarias de energías renovables.y 500.000 para un Plan Renove de Maquinaria Agraria que permita la modernización de uno de los sectores con mayor peso en la economía de la provincia.

En este sentido, el PSOE considera necesario dedicar 200.000 euros más en ayudas a los ganaderos para realizar inversiones en explotaciones afectadas por ataques de lobos, la misma cantidad que contempla otra enmienda para la lucha contra la brucelosis causada por la fauna salvaje.

En cuanto a las partidas no provincializadas, los procuradores socialistas han destacado las enmiendas presentadas para la mejora de señalización de espacios naturales; para aumentar las ayudas a las entidades locales que se encuentran en Zonas de Influencia Socioeconómica de espacios naturales.

El objetivo que persigue el PSOE con la presentación de sus enmiendas a los presupuestos de Castilla y León es "afrontar el desafío que supone la pérdida de población, el mayor problema de la Comunidad desde hace décadas y que afecta a la sociedad, la economía, la industria, la cultura, la sanidad y la educación", según los procuradores abulenses.