El PP pide a XAV que licite de una vez el carril bici

Tras lo ocurrido en 2020, "cuando el Presupuesto Municipal contemplaba 50.000 euros para invertir en la construcción de un carril bici en la ciudad que finalmente no se ejecutaron", el portavoz del PP en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Ávila, Miguel Encinar, exige al equipo de Gobierno que “cumpla con sus propias cuentas de 2021, que reflejan 100.000 euros para este fin, los 50.000 no ejecutados en 2020 y el mismo importe para este ejercicio, y licite por fin el carril bici”. Como señala el edil popular en un comunicado, “con este asunto pasa igual que con todo lo que toca Por Ávila: va tarde, mal y nunca”, ya que “si en 2020 el Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento señalaba que el carril bici se licitaría en mayo, en 2021 ese documento dice que se tendría que haber licitado en junio, así que vamos de retraso en retraso”.

Ya en la Junta de Gobierno celebrada el 1 de octubre de 2020 los concejales del PP se interesaron por conocer si el alcalde tenía pensado licitarlo en ese último trimestre y, así, hacer lo posible para que no se perdieran los 50.000 euros de la partida de los Presupuestos municipales destinada a tal fin; “pero, de nuevo, no nos dieron fecha concreta y pasó el año sin ejecutarse”. Como apunta Encinar, “en 2021 el plan anual de contratación incluye los cien mil euros mencionados, dentro de la EDUSI conseguida por la anterior Corporación, a razón de los 50.000 del año pasado y los 50.000 de este ejercicio”. En cualquier caso, Encinar subraya que “en este asunto también estamos acostumbrados a la poca capacidad de gestión, a la improvisación y al desconocimiento de Por Ávila” y recuerda que “en noviembre de 2019 el Ayuntamiento solicitó una ayuda de proyectos singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES) convocada por el Ministerio de Transición Ecológica por 350.000 euros que serían complementados por idéntica cantidad que pondría el Ayuntamiento y que se pensaban invertir en la construcción de un carril bici para la zona sur de la ciudad”. Sin embargo, en julio 2020 el Consistorio supo que la subvención del Ministerio no era concedida.

Ya entonces, relatan en la nota, Encinar preguntó en la Comisión de Urbanismo por los planes del equipo de Gobierno sobre la construcción y adecuación de los carriles bici de la ciudad, ante lo que no se le indicó una línea de actuación definida.

“Un año después, estamos en el mismo punto, como si el equipo de Gobierno solo tuviera en mente hacer carriles para bicicletas estáticas”, ironiza. En este sentido, el concejal puntualiza que el programa electoral con el que Por Ávila concurrió a las Elecciones Municipales promete “la reparación y mantenimiento de los actuales carriles bici y ampliación de los mismos”, pero sin supeditarlo a la colaboración de ninguna otra administración, como en el caso explicado era el Ministerio.

Por otra parte, en la Comisión correspondiente al pasado mes de mayo, Miguel Encinar propuso que Ávila se adhiera a la Red de Ciudades por la Bicicleta, a la que pertenecen 745 municipios españoles.