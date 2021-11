El Supremo garantiza el castellano como la lengua vehicular

El Tribunal Supremo ha confirmado la obligación de que haya un mínimo del 25 por ciento de enseñanza de castellano dentro del sistema educativo catalán al no admitir un recurso de casación de la Generalitat catalana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así lo ha dado ha conocer el conseller catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acompañado de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, Gonzàlez-Cambray. "Es un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes", ha lamentado el conseller, que ha dicho que es una muestra más de la necesidad de una Cataluña independiente --en sus palabras--. Ha sostenido también que los centros deben seguir trabajando como hasta ahora y no deben cambiar sus proyectos lingüísticos, porque la enseñanza "no va de porcentajes". Gonzàlez-Cambray, que ha defendido el modelo de la Generalitat y ha dicho que la lengua catalana actúa como factor cohesionador, ha dicho que la decisión del tribunal es una muestra más de la necesidad de una Cataluña independiente --en sus palabras--. El conseller ha explicado asimismo que ha hablado con la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien le ha transmitido que quiere dar cumplimiento a la nueva ley estatal, la LOMLOE, que pide "garantizar el aprendizaje y lograr los conocimientos de lengua catalana y la castellana". Garriga, a su vez, ha dicho que el catalán es una prioridad del Govern y ha anunciado que se ha convocado una reunión este mismo martes a las 19.30 horas con las entidades a favor del catalán y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En opinión de los consellers, es necesario "reforzar el catalán en las aulas" y han recordado que se ha impulsado un plan a tal efecto, frente a los datos que revelan un retroceso del uso del catalán en el entorno escolar.