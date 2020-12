Un niño de 3 años en bici muere atropellado en Zamora

Un niño de 3 años que iba en bicicleta ha fallecido este martes al ser atropellado en un paso de cebra por un vehículo en el casco urbano de Benavente (Zamora), según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León y fuentes del Ayuntamiento de la localidad. El atropello ha tenido lugar en un paso de peatones cuando el menor lo cruzaba en una bicicleta tipo triciclo, según ha informado a Efe el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, que ha precisado que el niño tenía tres años. El suceso ha ocurrido en un paso de peatones situado en el cruce de la calle del Agujero de San Andrés con la avenida del Ferial, una de las principales vías de la ciudad que comunica el centro urbano con la carretera Nacional 525, unos metros después de un ceda el paso que tenía el turismo que ha atropellado al niño. Aunque la Policía Local aún no ha confirmado los resultados de la prueba de alcoholemia, la persona que conducía no mostraba signos de haber bebido y las circunstancias del atropello tampoco conducen a una circunstancia de ese tipo, según fuentes municipales. El turismo ha pasado por encima del niño, posiblemente al no percatarse el conductor de su presencia, según ha indicado a Efe el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos. El atropello se ha producido sobre las cuatro y media de la tarde de este martes e inicialmente las personas que comunicaron el incidente al 1-1-2 indicaron que el niño había resultado herido y se encontraba inconsciente. El 1-1-2 dio aviso del atropello a la Policía Local de Benavente y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una UVI móvil. Al llegar, el personal sanitario de Sacyl ha intentado sin éxito practicar maniobras de reanimación al niño y finalmente han confirmado su fallecimiento.