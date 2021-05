Victoria para mantener la vida

La Bañeza.

Raúl Bayón; Zabalo (Erik del Río, 67´), Pablo González, Víctor Fernández, Adrián Rojo (Eriz García, 59´), Jorge Suárez (Yordan, 46´), Aitor García (Del Pino, 73´), Samuel Mayo, Rubén Burón, Loren y Diego Franco (Hugo Murciego, 59´).

Cebrereña.

Javi Gordo; Garri, Ruba, Titi, Pitu, Sugus, Sebas (Fer Gordo, 75´), Manu, Chino (Álex, 83´), Pakato y David Terleira.

Árbitro.

JUAN BUSTOS.

Mostró tarjetas amarillas a los locales Yordan y Del Río; y a los culturalistas Garri y Titi. Mostró tarjeta roja a Loren (90´).

Goles.

0-1 (46’) Chino

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 8 de la Tercera División - Grupo E disputado en La Llanera

La Cultural Deportiva Cebrereña se aferra al sueño de la permanencia tras derrotar por la mínima, a domicilio y en un choque a vida o muerte a La Bañeza. Fue en un duelo bonito, emocionante y en el que ambos equipos gozaron de ocasiones suficientes como para que cualquier resultado pudiera darse.Un gran partido de los culturalistas que hicieron valer el solitario gol conseguido por Chino en el primer minuto de la segunda parte.

Los abulenses no especularon y sabedores de que se jugaban la vida saltaron al terreno marcando un ritmo muy fuerte. Ambiciosos en su busca de la portería leonesa, la encontraron rápido. Ya en el minuto 3 David Terleira generaba una peligrosa falta directa en la frontal que él mismo se encargó de chutar, y aunque la estrelló en la barrera supuso un claro aviso. Además, la acción daría la iniciativa a una Cebrereña que durante el primer cuarto hora jugaría más en terreno contrario y tendría algo más de posesión.

A partir de aquí La Bañeza se estiró. Al poco llegó por primera vez cuando Samuel Mayo sacó un buen centro al que no llegó por milímetros Pablo González, e igualó mucho más un duelo que pasó a jugarse en torno al círculo central. Tras unos minutos planos y con todo muy trabado, la siguiente llegada clara se vería al filo de la media hora cuando Pakato pudo conectar con un Terleira punzante que finalizó la jugada con un disparo lejano que se fue muy cerca de la escuadra de Raúl Bayón. El partido se animó mucho en los últimos diez minutos y La Bañeza respondería sin tardanza con una peligrosa internada por el costado de Rubén Burón, cuyo centro al área Loren no supo convertir. Pero casi de seguido la Cultural volvía la carga y Manu malograba un gol desde buena posición ante un Bayón que la sacó a la esquina como pudo. No sólo eso el córner se botó y Titi acarició el gol, pero cuando la pelota entraba apareció el local Aitor García para despejar in extremis.

Carlos Delgado movió ficha en el descanso metiendo a un hombre de ataque como Yordan, pero los de Pepe García habían merecido más en el primer tiempo y encontraron el premio a su buen juego en la primera jugada del reinicio, con un saque de puerta muy largo de Javi Gordo que Terleira ganó por arriba brindando la oportunidad a un Chino que no falló. La Cebrereña se adelantaba en el marcador (0-1).

El tanto encajado no le sentó bien a un conjunto leonés que durante el primer cuarto de hora deambuló nervioso a merced de su oponente. Nuevos cambios a la hora de partido dieron algo de aire a los locales, pero no el suficiente como para encerrar a una Cultural que se defendía atrás con contundente orden. Además, el equipo seguía inquietando arriba con Terleira y Chino muy activos. El choque entró en su fase final con la Cebrereña bien colocada en lo táctico, aunque ahora agobiada ante La Bañeza, que colgaba balones directos al área para un Gordo al que se le acumulaba el trabajo. Así, al filo de la conclusión el local Yordan tuvo el empate en sus botas, pero entre la fortuna y el larguero evitaron la igualada.