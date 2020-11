El Bosco de Arévalo arranca con una derrota

Arrancó la temporada en la Primera División Regional de Aficionados de Castilla y León, que en esta atípica campaña esta dividida en cuatro subgrupos. En el A-2 se encuentran encuadrados los dos equipos abulenses que militan en esta categoría, el Bosco de Arévalo y el Atlético Candeleda. De ambos sólo pudo jugar el conjunto arevalense, ya que el duelo del Candeleda se tuvo que suspender por positivo por covid de uno de sus jugadores.

No pudo arrancar el Bosco de Arévalo con buen pie en esta campaña, ya que caía derrotado en su propio campo por 0-1 ante el conjunto del Turégano.

Un gol en la segunda mitad del encuentro fue suficiente para que los visitantes se llevaran los tres puntos del campo arevalense, ante un equipo local que tuvo sus ocasiones, pero que no pudo perforar la portería contraria.

En la próxima jornada el Bosco realizará su primer desplazamiento de la temporada, y lo hará hasta el campo del Abéjar, de esa localidad soriana, en un partido fijado para la tarde del domingo.

positivo en el candeleda. Por su parte, el Atlético Candeleda no pudo disputar su primer partido de la temporada ya que en los tests previos a los que se sometió la plantilla del equipo candeledano se detectó un caso positivo por covid-19, por lo que se tuvo que suspender el partido que tenía previsto celebrar ante el Tardelcuende. Se confía que el Atlético Candeleda pueda debutar esta temporada en la próxima jornada, en la que está fijado su partido para el domingo en su campo ante el Calasanz de Soria, a partir de las 16,00 horas.