Piélagos mide la moral del Ávila Auténtica

El triunfo ante el UEMC Real Valladolid Baloncesto fue una inyección de moral para el Ávila Auténtica El Bulevar. Necesitaban ganar pero no menos verse de nuevo compitiendo sobre el parqué, algo que se había convertido casi en extraño para los chicos de José Antonio Sánchez. El madrileño lanzó entonces su mensaje. «Necesitamos ganar. No sé si jugar bien o no, pero ganar». Ganaron (82-49) y lo hicieron convenciendo y convenciéndose a sí mismos, tan necesario lo uno como lo otro, especialmente cuando el calendario les vuelve a llevar a un CUM Carlos Sastre vacío –«aunque sea sin la Marea Verde sentimos sus vibraciones»– este sábado (19,00 horas) para recibir al segundo clasificado, el RaisánPas Piélagos. «Es un equipo totalmente distinto alReal Valladolid» avisa el madrileño.También lo es el ánimo de los verderones.

Los cántabros tiene otro pelaje. Frente a la bisoñez de los vallisoletanos, el Piélagos es «un equipo experimentado» avisa José Antonio Sánchez, que apunta en especial a las figuras de Bustamante y el italiano Marello, dos de los mejores jugadores de la categoría, como los principales puntales del equipo. «Tenemos que prestar mucha atención a estos jugadores defensivamente, ser solidarios en defensa» ante un equipo que busca sus primeras opciones de canasta en las rápidas contras. Tocará correr hacia atrás y en ataque «saber buscar nuestras ventajas, encontrar a nuestros mejores jugadores en cada momento» apunta tras un último partido que dejó un grato sabor de boca por la actuación de Ánder Pérez (17+4), Roberts (20+3) y en especial Benjamín Janssens (16+16). «Creo que va a ser un partido igualado que se puede decidir por detalles» augura el madrileño.

En una temporada con tantos problemas con las lesiones, José Antonio Sánchez mira por primera vez con tranquilidad al banquillo. No sólo podrá contar con la incorporación del noruego Malamin Jawara, que por cuestiones burocráticas no pudo participar el pasado fin de semana ante el Real Valladolid, sino que podría contar con un viejo conocido por la afición verderona. Vuelve Tridon Makonda.El congoleño, jugador verderón durante dos temporadas (2013-14 y 2014-15) en LEB Plata, vuelve a vestir la elástica del Ávila Auténtica. Lo hace tras un periodo sin competir por problemas físicos –rodilla– de los que parece recuperado. Desde hace una semana el alero ya entrena al ritmo normal con sus compañeros y podría ‘debutar’ este mismo fin de semana. Un jugador de unas características físicas que ahora mismo no tiene en sus manos José Antonio Sánchez. «Nos puede cambiar todo el equipo» señala desde lo positivo en una nueva variante con la que contará a partir de ahora.