Ornitocyl registra cerca de 700 conexiones

El domingo pasado finalizaba el ciclo de conferencias que Ornitocyl 2020 ha organizado de forma virtual. Y lo hizo con una impresionante respuesta de la gente. Tanto es así que ha habido un registro de cerca de 700 conexiones de personas que se han conectado a alguna de las diferentes ponencias que desde el viernes y hasta el domingo, se han venido desarrollando. con gran respuesta por parte del público interesado. En concreto se registraron 669 personas , que se conectaron a alguna de las charlas propuestas, con procedencias muy variadas a lo largo de la geografía española, pero también desde el extranjero (Colombia, Ecuador, Islandia, Chile y Argentina).

La calidad de los ponentes fue excepcional, como destacan los organizadores de este evento de la naturaleza. «Supieron desarrollar los temas que presentaban de un modo entretenido y altamente didáctico. Les estamos muy agradecidos por formar parte de este proyecto», señalan los organizadores.

Por destacar algunos, mencionar las aportaciones que realizaron el primer día Alfonso Polvorinos y Raúl Virosta, que presentaron el viernes cual será el futuro del turismo de la naturaleza y los nuevos escenarios del ecoturismo. El sábado, el abulense Javier González Mayo, guía internacional de espacios naturales en Islandia y en Noruega, habló de la riqueza ornitológica de Islandia, un paraíso natural en paisaje y fauna, especialmente marina.

Una superinteresante charla la pronunció el técnico de sonido Carlos de Hita, que presentó su libro ‘Viaje inusual y sonoro de los bosques de España’. Un libro que se puede ver y escuchar, con un lenguaje sencillo y fotografías que ilustran el recorrido que lleva por más de 50 destinos de España, entre ellos, como el propio autor señaló, entre los setos de la Sierra de Gredos, «que dibujan el paisaje, pero también nos cuentan la historia de las diversas especies que se han ido incorporando». Pero la singularidad de su trabajo son los sonidos, el paisaje sonoro. «La banda sonora de la naturaleza –señalaba Hita en su intervención– nos permite saber lo que está sucediendo exactamente en ese lugar. Es una forma de comunicar distinta, quizá no tan habitual. Pero es una manera que sin estar ahí podemos entender lo que pasa.

Otro interesante ponente fue Beltrán Ceballos, director gerente de la Fundación Doñana, que también presentó otro libro, en este caso autobiográfico, ‘50 años de naturaleza natural’. Para los abulenses nos interesó especialmente las alusiones que realizó a dos espacios, a los que el se encargó de dar un impulso importante: El Vado de los Fresnos de Candeleda y las Lagunas de El Oso.

Por otra parte, destacan también los organizadores en el balance que han realizado, el apoyo institucional que han recibido, «que nace en Herradón de Pinares y se refuerza con la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León».

Recuerdan igualmente que Ornitocyl 2020 no acaba con el programa de este fin de semana, en las próximas semanas se irá completando completando la galería de expositores en la página web, «para convertirla en una de las mayores bases de datos activa con los distintos actores de la divulgación, conservación y promoción de la naturaleza en sus distintas vertientes (artistas, empresas, óptica y fotografía, asociaciones, instituciones, etc).