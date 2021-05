Sólo en 3 colegios la demanda de plazas supera a la oferta

Este lunes 24 de mayo acaba el plazo de presentación de reclamaciones para aquellas familias que hayan solicitado plaza para sus hijos en un centro educativo público o concertado para el próximo curso, no la hayan obtenido en el colegio o instituto deseado y opten por esta vía para ver si pueden ‘rascar’ algún punto más que les permita acceder al centro deseado en primera opción. El desfase entre oferta y demanda de plazas entre los alumnos que inician etapa educativa -primer curso de Eduación Infantil y primero de ESO- es un fenómeno que se repite cada año y que en este 2021 vuelve a darse, aunque se detectan cambios significativos que pueden obedecer a razones demográficas, aunque habría que observar la estadística con algo más de perspectiva temporal para llegar a conclusiones determinantes.

Lo que a fecha de hoy es incuestionable es el dato global de solicitudes de plaza para el próximo curso escolar presentadas en todos los colegios e institutos abulenses, que bajan un 4,4%, lo que significa 121 solicitudes menos, según la información facilitada a esta Redacción por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. Así, mientras el pasado año se presentaron 2.738 nuevas solicitudes para todos los niveles educativos, en esta ocasión han sido 2.616. De hecho, sólo se da un aumento en Bachillerato, con 22 solicitudes más que el año anterior. En el resto de las etapas educativas baja la demanda de plazas de nuevo ingreso. Así, para primero de Infantil se han presentado 65 solicitudes menos que el año anterior; 57 menos para Educación Primaria y 21 solicitudes menos de nuevo ingreso para Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Este descenso se traduce en que en la inmensa mayoría de los colegios e institutos de Ávila y provincia hay vacantes de sobra, es decir, en casi todos ellos no hay problemas a la hora de obtener plaza en el centro deseado por las familias en los primeros cursos de las distintas etapas educativas. Los niveles con más demanda son precisamente primero de Infantil y primero de ESO, pero en ambos pueden contarse con los dedos de una mano los centros en los que la demanda de plazas supera a la oferta disponible de cara al próximo curso.

En el caso del primer curso de la segunda etapa de Educación Infantil, que supone el inicio de los niños en la etapa escolar, solo tres colegios de la capital no podrán atender todas las solicitudes que han recibido y los tres son de titularidad pública. Se trata de El Pradillo, Comuneros de Castilla y Santa Teresa, que tendrán que dejar fuera a 23 niños de tres años, cuyas familias tendrán que matricularlos en el centro elegido en segunda o tercera opción debido precisamente a la sobrecarga de solicitudes en éstos.

De los tres, es el colegio público Comuneros de Castilla el que presenta mayor sobredemanda de plazas para primero de Infantil al haber recibido 34 solicitudes y disponer tan solo de 23 plazas, lo que le obliga a dejar fuera 11 peticiones.

Por su parte, el colegio público Santa Teresa no podrá atender siete de las 30 solicitudes que ha recibido, mientras que cinco niños de tres años no podrán iniciar su etapa escolar en El Pradillo, que pese a tener dos clases por curso ha recibido 51 solicitudes para 46 plazas.

En el resto de los colegios de Educación Infantil y Primaria tanto de la capital como de la provincia este año ‘sobran’ plazas, algo muy poco habitual en determinados centros educativos de la ciudad, que llevan años con excedente de solicitudes y este año no solo salen de esta lista, sino que además lo hacen con cifras abultadas. Quizá el caso más llamativo sea el del colegio concertado Pablo VI, que ha pasado de no poder atender año tras año todas las solicitudes de primero de Infantil que recibía a tener 21 plazas vacantes. En total, este centro ha recibido 54 solicitudes para niños de tres años, insuficientes para las 75 plazas que oferta, ya que cuenta con tres clases por curso-. El pasado año, por ejemplo, tuvo que dejar fuera a 11 niños. Algo similar ocurre en centros concertados como el colegio Milagrosa-Las Nieves, aunque no de una forma tan rotunda como en el Pablo VI.

De los tres centros públicos que este año no pueden absorber toda la demanda recibida para niños de tres años, en uno de ellos se repite esta misma situación todos los años -Comuneros de Castilla- y puede deberse a que se trata de un colegio público con muy pocas plazas -una sola clase por curso- pese a ser el primer colegio abulense en el que se implantó el sistema bilingüe, por lo que su veteranía en este aspecto resulta atractiva para las familias a la hora de matricular a sus hijos y, además, se encuentra en uno de los barrios más activos en cuanto a natalidad.

