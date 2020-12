El alcalde pide retomar la negociación de Bomberos

La falta de acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación sobre el convenio del servicio de Bomberos ha llegado a un punto en el que el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, le pide al presidente de la Diputación, Carlos García, que se vuelva a sentar a negociar una vez que el último encuentro terminó sin acuerdo y sin fecha para una nueva negociación dado que «el presidente de la Diputación se levantó de la reunión» y tiene que ser él «quien determine cuando se quiere volver a sentar», dijo el regidor abulense.

El Ayuntamiento de Ávila quiere dejar claro su compromiso y total disposición a prestar el servicio de bomberos en el conjunto de la provincia, «pero no a que el Consistorio financie este servicio a la Diputación, que en la provincia debe prestar la institución provincial. Según un informe técnico, el coste del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos en la provincia asciende anualmente a 1,6 millones, cifra muy alejada de los 400.000 euros que aporta en 2020 la Diputación».

Es por ello que el alcalde de Ávila insiste en que el Ayuntamiento quiere prestar el mejor servicio a todos los abulenses, vivan en la capital o en la provincia, pero el coste del mismo en la provincia no puede estar financiado por el Ayuntamiento de la capital. Y en este sentido recuerda que el 31 de diciembre finaliza el acuerdo actual, que es el que se intenta renovar ahora, y a partir de ese punto se dejaría de prestar servicio a la provincia (solo en la capital y barrios anexionados), por lo que insiste en la necesidad de sentarse a negociar cuanto antes. Y en esta negociación, en un servicio que recuerda Sánchez Cabrera que corresponde a la Diputación en la provincia (aunque se preste desde el servicio de la capital al no haber parques comarcales) no se debe «racanear ni escatimar» sino «hacer un esfuerzo» en un servicio tan importante para la provincia, «un servicio que salva vida a los abulenses».

De la misma manera, Sánchez Cabrera pide a García que explique a los abulenses por qué con un presupuesto de 64 millones de euros la Diputación no quiere firmar un convenio de 1,6 millones que garantiza la prestación del mejor servicio de bomberos a los casi 100.000 vecinos de 247 municipios de la provincia, cumpliendo así con sus competencias y obligaciones, mientras que en ese presupuesto para 2021 contempla cuantías muy superiores con las que pretende atender competencias que no son propias de la Diputación.

Insiste en que en los dos últimos años (2019-2020) desde el Parque Municipal de Bomberos el Ayuntamiento de Ávila ha prestado este servicio a los casi 100.000 habitantes que residen en los 247 municipios de la provincia a través de un convenio suscrito por el que la Diputación se comprometió a aportar anualmente 400.000 a las arcas municipales a cambio de prestar este servicio.

Sin embargo, según el informe facilitado por el jefe de Bomberos, el coste total del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos ascendió en el año 2019 a más de tres millones de euros, coste sufragado en un 87% por el Ayuntamiento de Ávila. Sin embargo, del mismo informe se desprende que el tiempo medio dedicado por este servicio a las intervenciones en la provincia fue del 46,99 por ciento del total, señalan desde el Consistorio de la capital.

De estos datos se deduce, comentó el alcalde, que el coste de este servicio con el convenio actual fue de 47 euros por vecino en la capital al año. Sin embargo, los vecinos de la provincia asumen cuatro euros, lo que supone pagar doce veces menos que quien vive en la capital. Por eso se cree que «no es justo que recaiga prácticamente todo el peso del pago del servicio sobre los ciudadanos de la capital» sino «buscar un equilibrio y ser solidarios» en el caso del Ayuntamiento prestando el servicio pero «también la Diputación aportando una base económica importante para ayudar a las arcas municipales, más en la situación en la que estamos, para poder sacar esto adelante».

El Ayuntamiento entiende que la distribución del coste de este servicio tiene que ser proporcional al tiempo medio dedicado desde el servicio a la provincia y a la capital, teniendo en cuenta también parámetros como el número de habitantes a los que cubre este servicio, con casi 100.000 habitantes en los pueblos de la provincia y casi 58.000 habitantes en la capital; la superficie de la suma total de los términos municipales de los 247 municipios (97 por ciento de la superficie de toda la provincia) en comparación con la superficie del término de Ávila capital y sus barrios anexionados (tres por ciento); el número de kilómetros que tiene la extensa red de carreteras provinciales, y otros indicadores que reflejan la importancia de prestar este servicio en la provincia.

El Ayuntamiento de Ávila quiere además, dijo Sánchez Cabrera, mejorar el servicio convocando nuevas plazas de bomberos e incorporar nuevos medios materiales y hay que financiarlo.

En este mismo contexto sí pidió a Diputación que trabaje en la puesta en marcha de los parques comarcales para donde es más difícil llegar el parque de Ávila, aunque se cuente con la colaboración desde la capital.