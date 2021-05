Sin positivos en el cribado de Las Navas del Marqués

El cribado de detección de covid-19 organizado este jueves en Las Navas del Marqués finalizó con 1.165 pruebas realizadas (con una participación de más de un 20 por ciento) en las que no hubo ningún positivo, tal y como también sucedió recientemente en el cribado de Navalperal. Se trata de una acción puesta en marcha por la Gerencia de Atención Primaria de Ávila que llevó a realizar test masivos de antígenos de segunda generación a los vecinos de la localidad. Hay que tener en cuenta que en el caso de Las Navas se había visto una subida de la incidencia covid hasta el punto de que ya llevan más de dos semanas con el interior de la hostelería cerrada al superar los 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Es más, el último dato hecho público por la Junta de Castilla y León sitúa esta incidencia en 408 casos, la máxima existente en la provincia de Ávila entre los municipios de más de 1.000 habitantes.

El cribado se dirigió a toda la población de Las Navas del Marqués de más de 12 años. En él se invitaba a participar a todos los vecinos, especialmente personas que sospecharan de un posible contacto con un positivo confirmado en los días previos. Quedaban fuera quienes hubieran pasado la covid en los últimos tres meses o quienes estuvieran en ese momento en aislamiento o cuarentena, como es habitual cuando se realizan este tipo de pruebas.

Se dividió a la población por la inicial del primer apellido en diferentes franjas horarias, entre las 15,00 y las 21,00 horas, para evitar aglomeraciones y poder hacer el cribado en las mejores condiciones posibles.

Sin positivos en el cribado de Las Navas del MarquésUna vez finalizado, si hubiera habido positivos, que no es el caso, la persona tiene que aislarse diez días, en principio, en una habitación aparte del resto de convivientes. Los negativos no tienen restricciones pero se pide que no relajen las medidas. Eso sí, si ha sido contacto estrecho de un positivo, aunque dé negativo hay que hacer cuarentena.

Más allá de la acción de ayer en Las Navas también continuó la vacunación en el hospital Provincial, con el llamamiento a los nacidos en 1961, y habrá una nueva cita este sábado en Sotillo de la Adrada para los de los años 1954 y 1955 de las zonas de salud de Sotillo y Cebreros.

De esta manera se sigue protegiendo contra la covid-19 en una provincia que actualmente tiene la incidencia en 105 casos por 100.000 habitantes a 14 días y en 40 a siete días. Son de las cifras más bajas de la región, que están además por debajo de la media de Castilla y León, que se sitúa en 145 y 66 casos respectivamente. En la capital abulense la incidencia es de 96 y 53 casos a 14 y siete días.

La contagiosidad se logra mantener por debajo de 1, que es lo que siempre se busca porque por debajo de esa cifra es trayectoria de descenso y, aunque hubo una mínima subida, permanece en Ávila en 0,79 afectados por cada infectado.

Respecto a las personas hospitalizadas en Nuestra Señora de Sonsoles hay 17 pacientes ingresados por covid-19. En la última jornada se contabilizan diez personas en planta, una más que un día antes, mientras que hay siete en la Unidad de Cuidados Intensivos, una menos que el día anterior.