Montero: "Lo que te gritan cuando te matan, sí que importa"

La ministra del Igualdad, Irene Montero, advirtió hoy que "lo que te gritan cuando te matan, sí que importa”, y condenó el asesinato homófobo de Samuel Luiz, tras lo cual envió un mensaje de cariño y respaldo a su familia, amigos y aquellos que se movilizan contra estos hechos.

Asimismo, defendió que todas las personas sea cual sea su orientación sexual, su orientación de género o sus características sexuales tienen derecho a vivir una vida digna, libre de violencia, sin culpa, sin miedo y sin vulneración de derechos fundamentales y, sobre todo, sin vulneración del derecho a la vida.

Irene Montero que participó hoy el I Congreso Internacional de Género y Educación celebrado en el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid, aseguró que mientras la sociedad no sea capaz de revertir la normalización y el blanqueamiento del discurso de la extrema derecha, "racista, xenófobo, homófobo , LGTBfóbico y machista y poner pie en pared” no se pararán las agresiones sino que no se podrá construir una sociedad libre de racismo, machismo y homofobia.

En este sentido, aludió a la responsabilidad de los poderes mediáticos que “blanquean y normalizan” el racismo, el machismo y la homofobia de la extrema derecha.

“Tenemos una responsabilidad redoblada desde las instituciones para que los discursos de odio estén fuera, para que las agresiones estén fuera y para que todas las personas puedan llevar adelante sus proyectos de vida sin culpa, sin odio, sin miedo y sin vulneraciones de derechos”, significó.

Por otro lado, Montero restó importancia al hecho de no estar presente durante la presentación de la Ley del ‘Sólo sí es sí’, y aseguró que ella trabaja para sacar adelante una nueva generación de derechos feministas, y agregó que la Ley LGTBI, Ley de Integridad Sexual, la Ley Sólo sí es sí y el Plan Corresponsable o las mejoras en el 016, entre otras políticas, es a lo que se debe, ya que su afán es afianzar en España una nueva generación de derechos en pro de la igualdad.

En este sentido, recordó que llegó al Ministerio con tres objetivos: el reparto de la riqueza y los cuidados, la erradicación de todas las violencias contra las mujeres y el derecho a ser sin discriminación.

Por otro lado, también se refirió a las multas que contempla la Ley del ‘Sólo sí es sí’’ al respecto de la violencia sexista callejera y de las críticas en las redes sociales por el volumen de carga jurídica que acarreará en los tribunales.

Al respecto, la ministra puso en evidencia que algunos se preocupen más porque se pongan denuncias que por las violencias que día a día sufren las mujeres por ser mujeres y que merecen protección.

“Creo que debemos tener un código penal que ponga en el centro el consentimiento y que proteja a las mujeres frente a todo tipo de violencia. Apostamos por tener otras políticas públicas que permitan la prevención, la detención, la reparación y la atención integral a las mujeres en cualquier tipo de violencia, que en el caso de las sexuales son estructurales, sistemáticas, muy naturalizadas y normalizadas y que están en un nivel muy bajo de denuncia”, argumentó.

Asimismo, insistió en la necesidad de poner el acento en proteger a las mujeres y su libertad sexual y no por la carga de trabajo que pueda generar el hecho de que pongan una denuncia.

Machismo en el medio rural

La ministra del ramo aseguró que el Gobierno de coalición tiene, entre sus objetivos estratégicos, la cohesión territorial, que está ligada a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, ya que cuantos menos servicios públicos hay en un territorio existe mayor vulneración de derechos entre las féminas al ser las que más sufren la pobreza, la falta de derechos públicos y las situaciones de discriminación.

En este aspecto, avanzó que el Ministerio trabaja en el reforzamiento del 016, que ya permite atender a todas las mujeres de todas las violencias a través de un mecanismo silencioso como mensajería instantánea (Whatsapp) para reforzar y facilitar que las féminas tengan una atención integral ante situaciones de violencia las 24 horas del día. “Multiplicamos las formas de contacto con el 016, que incluyen la llamada telefónica, un correo electrónico y mensajería instantánea para que puedan contactar”.

En el mismo aspecto, resaltó que se crearán los centros de crisis de 24 horas, contemplada en la Ley del ‘Sólo sí es sí’ permitirá que exista un centro en cada provincia de España y que las mujeres puedan moverse por su territorio y estar protegidas en todos los puntos del país.

Por último, no quiso entrar en valorar cómo se encuentran las relaciones entrre el Gobierno de coalición, y garantizó que el Ministerio de Igualdad trabaja para consolidar una nueva generación de derechos feministas para hacer una sociedad mejor para mujeres y hombres.