El Real Ávila, a un paso de ser ya equipo de playoff

El Real Ávila está a un paso de poder decir oficialmente que ya es equipo de playoff. El club encarnado ya tiene en sus manos la contestación del Departamento Jurídico de la Real FederaciónEspañola de Fútbol que tanto esperaba y, a expensas de que Competición interprete y confirme lo que marca el escrito –a respuesta de la carta remitida en su momento por el propio club– se podría decir que pase lo que pase este domingo, el Real Ávila jugará los plaoffs de ascenso que tanto deseaba el club y su afición. Porque el escrito que recibían en la tarde-noche del jueves en el Adolfo Suárez abre las puertas de par en par al equipo encarnado para ocupar la vacante del Numancia B en el próximo playoff de ascenso. Queda aún que se confirme, pero las puertas se han abierto ya de par en par.

Recuerda el Departamento Jurídico de la RFEFque, como bien señala el apartado 7 de la Disposición General Tercera de las Bases de Competición de Segunda División B y Tercera División «los clubes filiales o dependientes no podrán participar en la segunda fase cuando el club patrocinador o principal ocupe una plaza en la categoría a la que pudiera ascender salvo que, por disparidad del calendario, no pudiera conocerse el puesto definitivo en la clasificación final del equipo patrocinador o filial pudiendo, en este caso, disputar la segunda fase, pero no materializaría el ascenso si el principal o patrocinador continuará en la misma categoría».

Con base en lo anterior, en opinión de la Asesoría Jurídica, «el equipo dependiente no podría participar en la fase de ascenso, ya que el equipo principal ocupa una plaza en la categoría a la que podría ascender. Por tanto, entendemos que en estricta aplicación de la normativa vigente estipulada en los artículos 108 y 196 del Reglamento General, así como en la citada Base de Competición, no podría el equipo dependiente del Numancia disputar el playoff de ascenso a la categoría que a día de hoy ocuparía su equipo principal». En resumen, el Numancia B, quinto clasificado del Grupo C, no puede disputar los playoffs de ascenso.

Lo confirma la Asesoría Jurídica, que abre claramente la puerta a cubrir la vacante y que la misma recaiga en manos del Real Ávila. «Entendemos que el equipo que debe ocupar la vacante generada sería el siguiente con mejor derecho deportivo en la competición o fase que con él hubiese competido, en aplicación de los artículos 196.1 c) y 197.1 del Reglamento General por analogía» señala un texto que deja bien claro que «lo anterior es la opinión de la Asesoría Jurídica, sin perjuicio de la decisión que en su caso adoptase el órgano competente».

Guardan cautela en los despachos del Adolfo Suárez, conscientes a partes iguales de que se trata de un paso más hacia los playoffs que debe ser ratificado.Precedentes, similares aunque no iguales, existen.El más reciente, el del Pozoblanco, tercer clasificado en el Grupo 10B y que se quedaba con la plaza del Córdoba CFB, segundo en su mismo grupo. Eran equipos en una misma fase, un matiz que hace guardar cautela hasta que se pronuncie Competición.

En el vestuario, tranquilidad. Quieren ganar para apurar sus opciones de ser segundos –si pierde o empata el Mirandés B ante el Bembibre–. Lo que es seguro es que el equipo será tercero pase lo que pase este domingo ante el Tordesillas, que ya no puede mejorar el coeficiente de los encarnados, ahora en 1.56. De ganar en el Adolfo Suárez llegarían a 1,46. Tampoco le quitará la plaza La Virgen del Camino. De perder el Ávila y ganar los leoneses empatarían ambos a 1.50.Lo harían también en el marcador particular (1-1 en ambos partidos) pero con los encarnados por delante gracias a la diferencia de goles.