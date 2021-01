Alpine muestra el A521 de Alonso y Ocon

El equipo Alpine de Fórmula Uno ha desvelado este jueves el diseño del A521, el monoplaza con el que el español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, y el francés Esteban Ocon competirán la próxima temporada en la Fórmula Uno.

La marca francesa ha explicado que el color negro, presente en el diseño "temporal" para el invierno, "es un tributo al prototipo A500 F1 de 1975".

Además, en la parte trasera del monoplaza incluye los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa y británica.

#AlpineCars, born in the Alps, raised by racing…

A new challenge starts here! pic.twitter.com/KmRuk82knX