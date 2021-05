«Gredos, una verdadera joya, muy compleja, a mano»

Los latidos de Gredos’, es el título de una exposición paisajistica, que fue inauguradaesta tarde en el Museo de Ávila, dentro de la programación de la Semana de los Museos, que se viene desarrollando a lo largo de la presente semana. La exposición, como reconoce su autor, Jose Carlos González Blázquez, es «una mirada a la comarca de la Sierra de Gredos, de una manera no solamente paisajística, sino tratando de ver distintos bloques; intentando ver que Gredos es algo muy complejo que tenemos que cuidar». Lo que el autor ha tratado de hacer es mostrar esa complejidad a través de distintos vídeos, que son los que mostró en la conferencia con la que abría esta muestra y que estructuró en cinco bloques: Naturaleza y agua, Animales y plantas, El trabajo, Deporte y cultura y Fiestas. «Básicamente es una forma de intentar llamar la atención sobre lo que es Gredos, conocer inicialmente cómo se originó. Pero, sobre todo, que nos demos cuenta que es una verdadera joya que tenemos ahí, a mano, y que es muy compleja».

De esta forma la exposición pretende mostrar medioambientalmente Gredos y también lo que son distintas tradiciones, las casas típicas, el folklore... «La exposición trata de mostrar un mosaico multicultural no solamente a nivel de geología o a nivel de agua». También pretende que «veamos que hay una interación muy interesante que tenemos que preservar y que lógicamente también evoluciona. Tenemos que saber que a lo largo del tiempo van cambiando, incluso hay juegos populares que antes se hacían y ahora no. Pero se hacen otros nuevos. Sobre todo, el tener esa mirada, por una parte crítica y por otra parte, de protección, pero no solo a nivel medioambiental, porque es mucho más amplio». En cuanto a su opción de mirada hacia Gredos Norte o Gredos Sur, el autor reconoció que su mirada la ha dirigido hacia las dos vertientes. «Gredos no se puede entender sin la parte norte ni la parte sur. A partir de las progenias, las formaciones de las montañas, se hizo una distribución de la Sierra de Gredos tal y como la conocemos ahora. Sabemos que la zona sur tiene una pendiente media del 15 por ciento, mientras que la parte norte es del 8 por ciento. Los aportes de agua del suroeste suelen quedarse más en la zona sur. Para mí las dos zonas son igual de bonitas, son diferentes y complementarias».

Por otra parte hay que indicar que el ciclo sobre la Semana de los museos se cerrará en el Museo de Ávila con una conferencia, a cargo de Fernando Fernández Gómez, ex director del Museo Arqueológico de Sevilla y director durante más de 20 años de las excavaciones en el Raso de Candeleda, uno de los yacimientos arqueológicos (castro y necrópolis) más emblemáticos de la II Edad del Hierro peninsular. Se ofrecerá un acercamiento no solo al lugar desde el punto de vista histórico, sino también desde el de la vivencia humana y la relación creada entre los habitantes de la localidad, los equipos de investigación arqueológica y el propio yacimiento, como eje generador de vínculos entre arqueología y territorio.