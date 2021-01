El 1-1-2 gestiona casi 30 incidencias en Ávila

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha gestionado 188 avisos desde las 18 horas del día 8 de enero hasta las 10:00 horas del 9 de enero, relacionados con la meteorología adversa. En total se han atendido 230 llamadas. La mayor parte de los incidentes corresponden a la provincia de Valladolid, con un total de 56, seguida de Salamanca con 36, Ávila, con 29 y Segovia con 15. El resto de los avisos se reparte entre las provincias de Soria (12), Zamora (9), Burgos (6), Palencia (4) y León (2).

En cuanto a la tipología de los avisos, 73 de los incidentes han sido solicitudes de máquinas quitanieves o sal para la calzada, 19 por vehículos que no podían continuar la marcha, y 29 por accidentes de tráfico, en cinco de ellos se ha solicitado asistencia sanitaria. Además, se han atendido algunas llamadas por obstáculos en la calzada, peligro de caída de objetos, o daños de mobiliario urbano.

Se han gestionado 53 incidentes solicitando información y consultas sobre el estado de la carretera.

Ante ello desde el 1-1-2 recomiendan no llamar en este sentido pues se puede obtener de forma actualizada por distintas vías, como son, la página web de la Junta de Castilla y León para la red carreteras regionales: https://112.jcyl.es/web/es/informacion-trafico-carreteras.html; la página web de la Dirección General de Tráfico para la red carreteras del Estado: http://infocar.dgt.es/etraffic/; en el teléfono 0-1-1 y el Twitter en la cuenta de @InformacionDGT.

Durante la josrnada de hoy sábado se espera que continúe nevando en todas la provincias de la Comunidad, por lo que se pide máxima precaución.

Recomendaciones. La Agencia de Protección Civil hace una serie de recomendaciones para evitar emergencias son las siguientes: Viaje solo si es imprescindible, y si no le queda más remedio, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. Un teléfono móvil con la batería cargada. Lleve el depósito de combustible lleno. Infórmese a través de la Agencia Estatal de Meteorología, Protección Civil o Tráfico de las inclemencias y del estado de las carreteras. Evite conducir de noche. Los peligros son más difíciles de detectar. Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante. Si el temporal nos sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o lugar de refugio, deberá permanecer dentro de él. El coche nos resguardará de la ventisca y los neumáticos nos aislarán de los rayos. Si mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, abra un poco una ventanilla para que circule el aire y evitar posibles intoxicaciones. No se duerma con el motor en marcha. Mantenga libre de nieve y desbloqueado el tubo de escape. Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura. Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección. Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia. Ante cualquier emergencia llame al 1-1-2.