Las agencias de viajes se concentrarán frente a las Cortes

Las distintas asociaciones de agencias de viajes de Castilla y León lanzará un "SOS" en la concentración que tendrá lugar este miércoles, 2 de diciembre, entre las 10 y las 13 horas, frente a las Cortes, donde se celebrará el pleno.

En comunicado, indicaron que pretenden hacer ver a todos "lo que hacen con un sector que parece totalmente olvidado" y recalcaron es el 13 por ciento del PIB de España. "Nuestros sectores no han recibido ayudas, ni consideración alguna por parte del Gobierno autonómico ni han asistido a tantos compañeros que ya han caído y están cayendo".

"Hemos reclamado la impugnación del Real Decreto 23/2018 que nos lleva a innumerables denuncias y la quiebra generalizada del sector", aseguraron, tras lamentar que no han tenido atención "mediática" para que la Junta entienda su situación y empaticen con ellos.

"El COVID arrasa de muchas maneras y el Gobierno mira para otro lado sin querer ver que la pandemia tiene muchas víctimas y que más de 9000 puestos de trabajo de Agencias + mayoristas y comerciales +Buses y Guías suman muchos hogares en una situación mas que vulnerable", denunciaron.

"No queremos provocar, sino hacer un llamamiento más, un SOS de verdad, un ahora o nunca porque el sector muere, el Covid también mata de esta forma y no queremos desaparecer sin antes no haber luchado hasta la extenuación. Somos embajadores del turismo y no podemos continuar sin hacer nada, sin ayudas, sin esperanza y sin soluciones que nos abran el camino al futuro", indicaron.

Esta convocatoria, explicaron, "no va de convencer, ni de hacer polémicas, ni de críticas y enfrentamientos, ni de colgarse medallas, esta concentración frente a las Cortes de Castilla y León va de unirse y luchar, de conocernos y sentirnos acompañados, de trabajar juntos frente al Gobierno y reclamar ayuda urgentemente".