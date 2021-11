Ávila recibe a los aspirantes a policía

Las puertas de la Ciudad Deportiva se abrieron por segundo año consecutivo par acoger a los opositores que desde ayer se enfrentan a la primera de las pruebas para poder convertirse en alumnos de la Escuela Nacional de Policía en la Escala Básica.

El ambiente se respiraba desde primera hora de la mañana en las puertas de la Ciudad Deportiva, donde opositores y familiares se dieron cita. El problema del Covid-19 ha obligado a los miembros del Tribunal a tomar la decisión de que solo accedan al interior de las instalaciones deportivas a los opositores, por turnos. Los familiares, como ya ocurriera el pasado año tuvieron que quedarse fuera, esperando que sus allegados realizaran las distintas pruebas de aptitud física con que cuenta este apartado de la oposición

Al igual que ocurriera en la edición de 2020 las pruebas físicas se han distribuido en diferentes sedes, entre ellas la de Ávila. De esta forma se evita la aglomeración de un número muy alto de personas. De hecho este año el número de opositores admitidos se acerca a los 25.000, según la lista de admitidos provisionales publicada el pasado 1 de octubre. En el caso concreto de la sede de Ávila son 2.500 los opositores que están llamados a realizar en esta ciudad la prueba de aptitud física en esta sede, que estará abierta y recibiendo a opositores a lo largo de toda la semana. Se espera de esta forma que sean unos 500 opositores los pasen cada día por la sede de Ávila, aunque al final este número se irá reduciendo como suele ser habitual, porque no todos los opositores admitidos suelen presentarse a las pruebas. La experiencia al menos así lo confirma.

Además de Ávila, en otras siete sedes más repartidas por la geografía nacional se irán desarrollando las pruebas hasta el 10 de diciembre, que finalizarán en Palma de Mallorca. Además de en Ávila, las pruebas también comenzaron ayer en León, Córdoba y Madrid. Otras sedes donde también se van a desarrollar estas pruebas son, además de las mencionadas, las de Castellón, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, donde finalizarán el próximo 10 de diciembre de 2021, como ya queda indicado. Hay que recordar que las plazas convocadas este año son un total de 2.218, un total de 1.774 de acceso libre y 444 para militares profesionales de tropa y marinería.

Condiciones excepcionales. Como ya ocurriera el pasado año, las condiciones excepcionales que estamos viviendo por la situación sanitaria que vivimos por el Covid-19 ha provocado nuevamente que el Tribunal tenga que tomar medidas excepcionales, como el uso obligatorio de mascarillas, que son de obligado uso en el interior de los polideportivos incluso durante la ejecución de las pruebas físicas. Además se obliga también a los opositores a llevar 'el certificado Covid digital de la UE' (pauta completa de vacunación), o prueba PCR o prueba de antígenos -Covid-19- certificada por un centro acreditado con resultado negativo, nominativo y con fecha máxima de expedición, tres días antes del día de su examen.

Se especifica también que el/la opositor/a cuyo certificado PCR o de antígenos -Covid-19-tuviera resultado positivo debe remitirlo escaneado al correo electrónico secretarioprocesos.dfp@policia.es para que el Tribunal pueda convocarlo/a a la realización de las pruebas físicas en otra fecha y lugar. Se especifica igualmente que los/las opositores/as que no presenten en el momento del llamamiento algunos de los certificados señalados, no podrán realizar las prueba físicas y tendrán la consideración de no presentados al llamamiento.