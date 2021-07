La Junta tomará "medidas precisas" para frenar la pandemia

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pidió hoy a las diferentes administraciones que “hagan lo que hizo la selección española, jugar juntos” y “salir de la bronca permanente” para luchar contra la pandemia, porque “en este partido nos jugamos cosas muy importantes como la vida de los ciudadanos”. Para ello, aseguró que el Consejo de Gobierno de mañana tomará “todas las medidas precisas” intentando “no hacer el daño donde no está” el Covid.

“Tenemos que tomar las decisiones a las que estamos obligados obligados por la situación de la pandemia y tenemos que hacerlo de acuerdo a los números”, dijo Igea, quien recordó que las cifras reflejan que “la incidencia está subiendo entre jóvenes de 15 a 30 años”.

Un grupo de edad del que “un porcentaje muy grande” no se encuentra en los locales de ocio nocturno, a los que se refirió como “un factor de riesgo para el que se tendrán que tomar las medidas que correspondan”, sino que “está en los botellones, en los domicilios, las plazas”.

El vicepresidente señaló que “la letalidad de la pandemia en la gente joven es muy baja”, pero apuntó que en León existen 70.000 personas en esa franja de edad y que el cribado masivo hecho el pasado sábado “dio un diez por ciento de prevalencia”, algo que supone “muchísimas personas” y que hace que “las cuentas sean preocupantes”.

Por ello, insistió en pedir al Gobierno de España, ayuntamientos y diputaciones, así como a su propio partido y Gobierno, que sean “responsables” y salgan “de la bronca permanente”, porque “no se puede estar gestionando esto con una calculadora”, algo que “es muy deprimente”.

Sobre las posibles medidas que pueda aplicar la Junta de Castilla y León para hacer frente a esta nueva ola, Francisco Igea puso de relieve que “tras 16 meses todavía no existe la herramienta de la Ley de Salud Pública” y recomendó a los políticos que “se pongan en la mente de los ciudadanos y vean el espectáculo” que “no puede seguir así”.

No obstante, aseguró que en el Consejo de Gobierno de la Junta que se celebrará mañana se tomarán “todas las medidas que sean precisas” intentando “no hacer el daño donde no está”, ya que “la gente de 15 a 30 años no está en los restaurantes ni en el turismo rural”, por lo que “habrá que ser capaces de ser eficaces y lo más quirúrgicos posibles”.

Respecto a la posibilidad de cerrar el ocio nocturno, Igea se mostró a la espera de “ver qué dice hoy el Consejo Interterritorial y los técnicos de las Consejerías”.