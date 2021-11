El roble de ‘Los Manaderos’ opta ser ‘El árbol del año 2022'

El roble de 'Los Manaderos' en Piedralaves opta a convertirse en 'El árbol del año 2022', junto a otros once más, tres de ellos en Castilla y León. Además del roble de Piedralaves, optan a esta distinción en la comunidad autónoma de Castilla y León el moral de 'Las Tormentas', de la Sequera de Haza (Burgos) y el moral de Villoviado, también en la provincia de Burgos.

Organizado por Bosques sin Fronteras en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el concurso tiene como principal objetivo destacar los árboles monumentales «como un importante patrimonio natural y cultural a apreciar y proteger».

A diferencia de otros concursos, precisan desde la organzación, en el árbol del año no es importante la belleza, el tamaño o la edad "sino la historia y la relación con las personas" y se premian árboles que sean "una parte integrante de la comunidad humana junto a la que viven".

Las votaciones se realizan a través de la web entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre y el ganador del concurso español se conocerá el 27 de noviembre y será el representante en el certamen europeo European Tree of The Year

El concurso también cuenta con la colaboración de la Fundación Feu Vert y de la FSC España, cuyo sello promueve la gestión forestal responsable de los bosques.

A esta convocatoria han acudido 19 árboles de los cuales han sido seleccionados once árboles por un jurado experto en arbolado singular.

El roble 'Los manaderos' se encuentra en la ruta del Pozo de la Nieve, una de las rutas promocionadas por el Ayuntamiento de Piedralaves. Se trata de un ejemplar para admirar: tiene 8 brazos, 25 metros de altura, 7 metros de diámetro y le han calculado unos setecientos años de vida.

El árbol, reconocía la alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar, se ha convertido ya en una seña de identidad de Piedralaves. Haber llegado a la final con árboles como el Drago milenario de Icod de los vinos o las encinas centenarias y el resto de los impresionantes árboles es un orgullo para esta localidad del Valle del Tiétar, reconocía la regidora. "El haber sido elegido finalista es un motivo de alegría y en nuestro trabajo doblemente, porque eso te impulsa a explorar nuevas iniciativas como en nuestro caso era esta. Siempre merece la pena seguir explorando y trabajando por nuestro pueblo". Y añadió "la elección como finalista de este roble lo que viene a demostrar es lo que dice nuestro slogan ahora: 'Piedralaves más'. Tenemos de todo, pero sin duda alguna creo que nuestro municipio por lo que más destaca es por nuestra naturaleza y su entorno, que es lo que le da su peculiaridad".

La alcaldesa hizo un llamamiento a los abulenses de todos los rincones de la provincia para que se sumaran y votaran por este ejemplar, no en vano Piedralaves es el único municipio de la provincia que participa este año en el concurso. Las votaciones se pueden realizar a través de la Web www.arboleuropeo.es, entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre. El ganador del concurso español se dará a conocer el día 27 de noviembre y será el representante en el certamen europeo European Tree of the year.