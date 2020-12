Consternación, dolor y silencio, el día después

No había hecho más que comenzar la semana del 14 de diciembre. El lunes marcaba la vuelta a la rutina y aceleraba los ritmos, poco a poco las calles se llenaban de ruido. También en la calle Burgohondo, junto a la que hay centros escolares, supermercados, tiendas, bares. Un día cualquiera podía haber sido, pero de repente comenzó el sonido de las sirenas. Había gente incluso paseando por El Soto en aquel momento, cuando el reloj marcaba las 10 horas, y ellos y otros muchos entonces comenzaron a intuir que algo había pasado y que era grave. Así fue. Cristina al parecer había decidido poner fin a su existencia y su cuerpo ya sin vida lo confirmaba. Yacía en el patio de luces de la vivienda en la que residía también su padre. Confirman fuentes consultadas por el periódico que había al respecto una carta de suicidio. Se rompía así la tranquilidad de un barrio de la zona sur de Ávila que empezaba a intuir lo ocurrido, aun sin verlo.

Junto a la vivienda, desde el bar más próximo, la mujer que nos sirve un café tras la barra, lo confirma: «Empezaron a llegar policías, nacionales, locales, la secreta, después los bomberos y finalmente un furgón del forense». La gente empezaba a agolparse para conocer lo ocurrido, tanto despliegue no presagiaba nada bueno. Y no lo fue. Cristina ya no tenía pulso. Relata la mujer del bar que: «Apenas la conocía. Sí a su madre, pero con ella apenas había hablado alguna vez». «Al principio de tener conocimiento del suceso me vinieron contando lo ocurrido, pero incluso se equivocaron de persona y por eso yo no quiero hablar, tampoco lo sé de primera mano». También fueron a visitarla algunos clientes que al ver los coches «pensaban que nos habían entrado a robar a nosotros, otra vez, y que de ahí venía el revuelo». Todo indicaba efectivamente que había sido un suicidio «y lo peor de todo es que no es el primero que ocurre aquí porque hace menos de un año hubo otro», relata sin querer entrar en muchos más detalles. Tan sólo que ya sabiendo quien era la víctima reconoce que la había visto con su madre salir a comprar. Fue hace tiempo ya que, según confirma ella y otras fuentes con las que hablamos, la madre de Cristina murió durante el confinamiento por una enfermedad grave que le diagnosticaron previamente. Mucho dolor con consecuencias trágicas porque al parecer el padre quedó sumido en una honda depresión.

La muerte de Cristina duele en una calle y en un barrio que no quiere hablar y en parte con razón porque la historia de esta mujer era dura desde hace ya mucho tiempo. Perdió hace ya muchos años a un hermano. Él también acabó con su propia vida. Lo hizo poco tiempo después de que le destinaran a Canarias. Era policía. De esta mujer de 50 años no saben demasiado, era discreta, trabajaba en el hospital.

Justo en la tienda que hay debajo de la vivienda en la que todo ocurrió nos confirman que «igual si veo una foto sé exactamente quiénes eran, pero no». Habla en plural, se refiere a Cristina pero también a su padre pues la muerte de la primera era solo la punta de iceberg de un suceso de mayores y peores consecuencias. La Policía topó de lleno con ello. Al ir a informar a la vivienda de lo ocurrido descubrieron que el cuerpo de su progenitor también yacía sin vida en el pasillo del que era su hogar. Al parecer, y según ha podido saber este periódico, no se apreciaban, a simple vista, signos de violencia en el cuerpo del padre. Aunque estas circunstancias tienen que ser determinadas y confirmadas por la autopsia, que parece ser que fue realizada ayer. Sí que apareció sangre, pero al parecer era de la propia hija, que se había dado varios cortes antes del fatal desenlace. También la aparición de una nota de suicidio, como decíamos al principio, de Cristina. Será la justicia y las pruebas las que deban determinar lo ocurrido.

La realidad es que allí había dos personas, las que quedaban de una familia de cuatro, que un 14 de diciembre se certificó que sus corazones habían dejado de latir. Los vecinos guardan un silencio respetuoso, consternados han quedado y a buen seguro no olvidarán en mucho tiempo lo que deparó aquel día. Descansen en paz, Cristina y Alfonso, su padre.