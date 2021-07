Nuevo jefe para la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila

Gustavo Dorda Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 1975) acaba prácticamente de coger las riendas de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila. Una provincia que ya conocía, especialmente la zona sur a la que calificó de «joya natural», dado que entre los años 2003 y 2009 participó de alguno de los rescates en montaña que allí se llevaron a cabo ya que en aquellos momentos era piloto de helicóptero en la base de Torrejón de Ardoz. Fue el día 21 de junio cuando ‘aterrizó’ Dorda en su nuevo destino y aquí se ha encontrado con una plantilla de 740 profesionales y con alta cobertura, estima (pues hay cubiertas 700 de las plazas, aseguraba) y que además cuenta con la ventaja de que «la mayor parte de los guardias civiles o bien son de Ávila o sus mujeres o familias lo son» y por tanto «conocen bien a la provincia y sus ciudadanos».

Recién llegado como está se ha comprometido, durante su comparecencia de presentación a los medios de comunicación, a darlo todo (a «dejarme los cuernos» dijo textualmente) en este cometido y sobre todo «deseando estar a la altura».

Dos asuntos destacó de cara a este verano y en los que se involucrará la Guardia Civil especialmente y estos pasan por el control de aglomeraciones, con una patrulla específica para los dos días del fin de semana y especialmente las noches. Y es que se centrará en planificar servicios para tener el mayor número de patrullas posible durante las noches y el fin de semana.

Será así porque reconocía que han sido bastantes los ayuntamientos que han programado actividades para el verano. Reconocía que se ha hecho con cuidado y atendiendo a las medidas anticovid, pero lo cierto es que «hay bastantes actividades». También en estas semanas de primeros contactos ha mantenido ya encuentros con los representantes de diferentes instituciones ya que tiene claro que la «colaboración» entre todos es fundamental. «La Guardia Civil necesita del resto de las instituciones y al revés», decía.

Hizo Dorda además un llamamiento a la población a llamar al 062 si lo estiman necesario, que no duden «y si luego no es nada, no pasa nada», que «no tengan miedo a colapsar», lo importante es velar por la seguridad ciudadana. Un cuidado que también pondrán en otros asuntos y que pasan por la colaboración en la lucha contra incendios, no en vano en muchas ocasiones afirmaba «somos los primeros en ver una columna de humo» y se comprometió a trabajar en ello para «defender el pedazo de patrimonio natural que tienen aquí» y por supuesto a mantener la seguridad de las carreteras abulenses, tan transitadas por motoristas (y vehículos) dadas sus buenas condiciones para rodar en vehículos de dos ruedas.

De todo ello habló en una rueda de prensa el nuevo jefe de la Comandancia que se confesó «un enamorado de Ávila» a donde se ha trasladado ya con toda su familia. Junto a él y en el mismo boletín en el que se publicó su nombramiento llega uno de los dos comandantes que le acompañarán en su cometido, Antonio Mínguez, de quien destacó será el encargado de personal, apoyo e infraestructuras y que compartirá trabajo con el actual comandante segundo (actualmente de vacaciones) pero que «lleva ya tres años aquí».

Para presentar a Dorda ante la prensa se desplazó hasta la Comandancia el subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, quien hizo un extenso recorrido por el currículum del nuevo jefe y quien aseguró que «tenemos muchísima suerte» de contar además con una persona «inquieta y con experiencia», aseguró al tiempo que quiso reconocer el trabajo de su predecesor en el cargo.

Dorda aseguró que cuando tuvo la ocasión «no dude en venir aquí». Una vez aterrizado dejó claro su compromiso en aras a ir poco a poco recuperando la normalidad y deseando de algún modo la llegada de visitantes y personas con segundas residencias en la provincia, pero con precaución. Para ello brindó su trabajo y el de las patrullas tales como la de Seguridad Ciudadana, otro de los grandes apoyos con los que se ha encontrado al llegar a Ávila, al igual que con los dos equipos de montaña de la Guardia Civil con los que cuenta la provincia, el GREIMy el EREIM que recordó trabajan en colaboración con el 112.

Su compromiso estará para «ayudar a la ciudadanía a que mantenga el esfuerzo y la responsabilidad» sobre todo por las noches en los municipios. Los ayuntamientos y las personas quieren recuperar la normalidad y retomar el pulso «y allí estaremos para acompañarles y velar por ellos», pero pide y aconseja «mantener el esfuerzo».