Tres puntos para la Cebre y tres de sutura para Terleira

La Cultural Deportiva Cebrereña ya tiene sus primeros goles a favor y su primera victoria en el casillero. Se puso ‘cabezota’ David Terleira para hacerlo posible. Con la cabeza vendada y poco antes de ser sustituido por una brecha que le llevaría en el descanso al centro de salud, el delantero hacía su trabajo. Dejaba el partido encarrilado. En el 10’ había marcado el 0-1 y en el 44’, ya renqueante, hizo el 0-2. De haber seguido quizás hubiera hecho el 0-3. «Le dije a Pepe García que no me cambiaran, que me dejara al menos jugar hasta el 60’. Yo me quería quedar» comenta el delantero, que se veía con ganas y chispa ante el Almazán. Sin embargo lo primero es la salud. En el descanso vieron que era el momento del cambio. Chica, con el que chocó cabezas en una jugada fortuita al saque de una falta, no pudo seguir en el momento. El vendaje se lo permitió a Terleira, pero su labor llegó a su fin en el descanso. Lo hacía con el trabajo bien hecho.

Hizo bien su trabajo y lo hicieron el resto. «En La Arboleda salió todo muy bien» comenta el delantero tras el buen partido de los culturalistas ante un Almazán que, hasta el paso de los verdiblancos, no había perdido en su campo. «Salió todo rodado comenta tras un inicio de temporada en el que las sensaciones no venían acompañadas por los resultados. «Las sensaciones estaban siendo buenas, pero los resultados nos estaban dando la espalda».En Soria no fue así.

El equipo aguarda ahora en El Mancho Ángel Sastre la visita del Mirandés B de Jonathan Prado, nuevo ocupante de la tercera plaza. De momento la presencia de Terleira es duda. «Me han dicho que debería estar de baja unos ocho días, pero yo quiero jugar». Como se ponga ‘cabezota’, juega.