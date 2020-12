«Voluntad real» para negociar el convenio de bomberos

Entiende el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, que desde esta institución ya se ha movido ficha para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Ávila respecto al servicio de bomberos y para que éste se pueda seguir prestando en la provincia. Es ahora el Ayuntamiento el que debe responder, considera, a la oferta realizada por la institución provincial y que recordaba García supone incrementar en un 50% lo que hasta ahora se pagaba por el servicio hasta pasar de 400.000 a 600.000 euros en el cuarto año y dotando además de un camión al cuerpo de bomberos que estaría presupuestado en 400.000 euros. Un convenio muy similar al que ha sellado recientemente la Diputación de Segovia, apuntó.

No entiende la subida que les reclama el Ayuntamiento que supondría multiplicar por cuatro lo que hasta ahora se pagaba hasta llegar a los 1,6 millones y califica este movimiento de «chantaje».

No se trata sólo de que el Ayuntamiento diga «que hay voluntad, hay que materializarla» apuntaba. Ylos hechos avalan que esa voluntad es un chantaje más cuando «es a mes y medio de que termine el contrato».

En cualquier caso y al margen de esa negociación sacaba García a colación su discurso de investidura del 28 de junio del año pasado en la que aseguró que los parques comarcales son un compromiso irrenunciable y ponía sobre la mesa que «para tranquilidad de la provincia», se van dando los pasos para que sea realidad. El primero, estima, culminará a finales de mayo, pues es para cuando considera tendrán ya en mano la Estrategia Provincial al respecto pues el documento para que se pueda llevar a cabo la redacción de la misma se ha publicado hace apenas unos días. De momento «estamos buscando esa colaboración en otras diputaciones y la firmaremos en unos días para dar un servicio que, no es que sea básico es que es elemental».

Por otro lado pedía poner en marcha la colaboración institucional de manera efectiva y del mismo modo que la ha puesto la Diputación sin ir más lejos con la desinfección de instalaciones en la capital. «Queremos lo mismo, ni más ni menos» y continuaba asegurando que: «Somos conscientes de que es un servicio prioritario pero lo que no entendemos es que 18 meses después, el actual alcalde, quien fue presidente de la Diputación y firmó el actual convenio que rige hasta el 31 de diciembre, pues se descuelgue pidiendo un incremento de un 300% sin justificación alguna y para poderlo desarrollar en los próximos años».

Para García que el Ayuntamiento no se apeé de la cifra de 1,6 millones lo hace «imposible». «No podemos llegar a esa cantidad porque entenderíamos que es injusta ante un servicio obligatorio que tiene que prestar en este caso el Ayuntamiento de Ávila». El planteamiento, se preguntaba el presidente de la Diputación, significa que «¿sobra personal del Ayuntamiento, de esos bomberos? Si nos hacen partícipes del 50% de ese coste efectivo.... ¿a partir del 1 de enero, si no está la Diputación, esas personas que tienen contratadas y están realizando una magnífica labor en la capital y la provincia van a sobrar? ¿Los tienen que despedir? Yo creo que no, concluía asegurando que ellos entendían que se debía subir lo que la institución provincial por el servicio de bomberos y que han hecho una oferta al respecto para la que esperan contestación.