La protección por violencia de género llega a 216 mujeres

El subdelegado del Gobierno, Arturo Barral y el delegado territorial de la Junta en Ávila Francisco José Hernández Herrero participaron junto a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el procurador Miguel Hernández, el concejal del ayuntamiento de Ávila José Antonio Hernández y trabajadores de la Subdelegación del Gobierno en la concentración que se llevó a cabo en la mañana de ayer, en la que guardaron un minuto de silencio con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer.

El subdelegado destacó que se trata de un día internacional auspiciado por la organización de las Naciones Unidas . «Venimos a reclamar todo tipo de violencia contra la mujer. Existe contra la mujer una violencia estructural en la sociedad actual y tenemos que dar los pasos y poner los medios para avanzar en la eliminación de la misma».

Señaló el subdelegado que en esta provincia durante este año y hasta el momento se han presentado un total de 134 denuncias que afectan a 216 mujeres, que están protegidas en el sistema de violencia de género. Valoró en este sentido lo que calificó como «labor encomiable» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Resaltó también la colaboración de las policías locales, con los diferentes convenios que se han firmado con diferentes municipios de la provincia, entre ellos la capital. Destacó igualmente la aportación de los ayuntamientos, las administraciones más cercanas. «Prueba de ello es que el gobierno de España ha decidido aumentar los fondos de violencia de género que pone a disposición de cada ayuntamiento de la provincia, que contarán con un mínimo de 1.000 euros para realizar acciones tendentes a la igualdad y para intentra acabar de una vez por todas con esta lacra del siglo XXI.

Por su parte el delegado territorial destacó que es muy importante que «escenifiquemos lo que estamos haciendo día a día de una manera coordinada, no solo a nivel institucional, sino tambimén el conjunto de la sociedad, que tiene que estar unida frente a esta lacra que es la violencia contra la mujer». A la vez que deseo que «un día tenemos que ser capaces de no celebrar el 25 de noviembre, porque esa violencia no exista. Hasta esa fecha tiene que haber una estrategia conjunta y de cualquier persona, de cualquier colectivo». Añadió que la Junta de Castilla y León tiene firmados convenios con profesionales de la psicología, de la abogacía, con ayudas específicas también a las víctimas, a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género. Una estrategia aque tiene por lema ‘Objetivo violencia cero’. «Hoy es un día para darnos cuenta que el problema no está superado, el problema persiste y muchas mujeres de manera anónima lo están sufriendo. Todos los esfuerzos que hagamos en la sociedad son pocos para que un día no tengamos que celebrar el día este día».