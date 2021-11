La carrera más complicada para Víctor Rodríguez

En el año con mejores ofertas encima de la mesa, el año que peor lo tiene para seguir compitiendo. Tiene dónde elegir para poder correr Víctor Rodríguez, pero no tiene el cómo el joven piloto de Piedralaves, que busca patrocinadores con los que poder seguir compitiendo el próximo año en el Campeonato del Mundo Supersport 300 –World SSP300– y el Campeonato de España de SPP600. «Es el año que mejores ofertas tengo pero es el año que menos dinero tengo». Un laberinto al que busca salida el joven piloto abulense después de una temporada 2021 dura, no sólo en las pistas, donde se convirtió en una 'diana' móvil para otros pilotos, que le llevaron en más de una ocasión contra el duro asfalto; sino también en los despachos, donde su equipo, el SMRZ Racing, decidía romper con el abulense para las dos últimas carreras y entregarle su moto a un piloto de nacionalidad checa, la misma que la escudería. Una situación que llevó a Víctor a buscarse la vida por su cuenta, como suele decirse. En Jerez, penúltima cita del año, pudo estar con los colores del Team Machado, pero ahí se acabaron sus recursos económicos. En la última carrera del año se quedó en casa. Nadie quiere que sea así en 2022. Porque hay piloto, hay equipo pero no hay dinero. Y sin una de las tres patas, el taburete se va al suelo.

«Tengo ofertas de los equipos de la zona alta, la fábrica de Yamaha se ha puesto en contacto conmigo para hacer algo, pero es un año en el que no tengo patrocinadores. No tengo ninguno».Una situación dura de asimilar y contra la que se rebela. «Si no tuviera ofertas de equipos lo entendería.Significaría que no valgo, que no soy bueno. Si fuera así, me voy a casa y se acabó. Pero en una temporada que reconozco de mierda, en la que apenas he podido demostrar en un par de ocasiones de lo que soy capaz, tengo muchas ofertas. Será que valgo la pena» comenta el abulense en una situación a la que trata de buscar una solución. «Es frustrante, porque veo que me que queda el último empujón para demostrar que lo puedo hacer bien, pero es el año que peor lo tengo. Ahora mismo, el año que viene me quedo en el sofá».

Se está moviendo ya Víctor Rodríguez en busca de una solución pero se siente perdido. «No sé cómo, ni dónde, ni a quién llamar» comenta el abulense pidiendo ayuda. De momento ha decidido poner en marcha una campaña por redes sociales con el objetivo de hacerse ver, de dar a conocer su problema. «Se buscan patrocinadores para poder competir en el Mundial de SSP300 y para el Campeonato de España de SSP600. Si estás interesado o conoces a alguien que pueda ayudarme, contáctame al correo 19.victor.rodriguez.nunez@gmail.com .Te desgravarás el cien por cien del importe» señala el mensaje en Twitter que estos días ha comenzado a circular por las redes sociales.

Acostumbrado a correr contra pilotos, esta vez le toca correr contra el reloj. «Lógicamente cuanto antes llegase algo mejor, porque a medida que va pasando el tiempo las ofertas van desapareciendo.Los equipos van cerrando con otros pilotos. Evidentemente no soy el único piloto bueno ni el único con el que habrán contactado.Por eso cuanto más tiempo pase, peor». No es sencillo.Necesita una cantidad importante de dinero. «Estamos hablando de unos 60.000-100.000 euros». Reconoce que es un presupuesto importante. «Si lo ponemos en relación con la vida normal, es un pastizal, pero dentro de un Mundial con ese dinero soy un muerto de hambre» ironiza ante las cantidades de dinero que se manejan. Es un deporte no sólo de materiales caros sino en el que «te pasas todo el año fuera de casa, viajando.No es sólo lo que pagas al equipo, sino lo que cuesta comer, hoteles, viajes...Cada vuelta que da la moto al circuito ya es un dinero». Recaudar esa suma no será sencillo y el tiempo corre en su contra. «Las empresas ahora es cuando cierran sus presupuestos. Si no lo consigo ahora, en enero no lo voy a conseguir. Tiene que ser ahora». Un patrocinio en el que Víctor Rodríguez recuerda además que al ser un deportista de elite y autónomo supone un beneficio fiscal para el patrocinador.

Un dinero para poder competir, simplemente. Ha levantado el teléfono sin éxito en Ávila, la Diputación, la Junta de Castilla y León... «Después de Ángel Nieto, estoy yo. Cuando el año pasado gané una carrera –finalmente fue desposeído de ella por una reclamación técnica contra su equipo– era el único piloto castellano y leonés junto a Ángel Nieto que habíamos ganado una carrera en unMundial, pero no encuentro el apoyo regional» lamenta. «Eso no pasada en otros lados» valora poniendo como ejemplo los 40.000 euros que llega a aportar la Comunidad de Valencia como patrocinio a algunos pilotos. «Siempre te queda la ilusión de que pueda salir, pero va pasando el tiempo... A mi padre no le voy a pedir 60.000 euros para competir. No los gana» señala sincero el abulense, que reconoce que «no sé ni cómo hemos podido llegar a este nivel con los recursos que teníamos. Si había que correr por 60.000 al final conseguíamos hacerlo por 30.000». Pero esta vez el escenario es mucho más complicado, «especialmente para la gente normal». Víctor es de ellos, gente normal pero que quiere seguir demostrando que tiene talento para ello. Sólo necesita un pequeño empujón.