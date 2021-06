La falta de gol inquieta a Luis Enrique

El debut de la selección española no fue un camino de rosas para Luis Enrique. Si desde la convocatoria tuvo que escuchar debate por no llamar a Sergio Ramos, una vez concentrados los positivos de Busquets y Llorente, que resultó ser falso, las cuarentenas y el otro grupo ‘burbuja’ se convirtieron en un dolor de cabeza para el asturiano. Dolencia que tornó en pesadilla por la falta de gol ante Suecia. Un ‘melón’ que no quiere abrir el técnico para evitar que el foco se centre en sus delanteros, en especial en Morata, el más señalado ante los nórdicos.

Por ello, el seleccionador baraja nuevas opciones en las que Gerard Moreno aparece como protagonista para no caer en la misma trampa ante Polonia. El del Villarreal llega a esta Eurocopa lanzado tras ganar la Europa League y ser el máximo realizador nacional en LaLiga.

Una de las variantes que circula por la mente del asturiano es que Morata y el ‘nueve’ de La Roja jueguen juntos, como ya apuntó el propio técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro. El primero como delantero centro y el segundo como mediapunta, puesto que quedó desierto en grandes fases del partido del estreno cuando ni Pedri y Dani Olmo daban un paso atrás para tocar balón.

Otra de las opciones del amplio abanico que tiene España es un simple cambio de cromos, delantero por delantero. Circunstancia que no gusta a ‘Lucho’ porque dejaría muy marcado al jugador de la Juventus.

Sin tener que tocar la punta de ataque, hay más variantes en la recámara del seleccionador. Futbolistas como Adama Traoré o Fabián Ruiz se postulan como favoritos para paliar la falta de gol en detrimento de un Rodri que no parece convencer al técnico. Otro de los que puede arrancar desde el banquillo ante Polonia es Ferrán Torres, desaparecido en el debut.

El que parece fijo en el esquema de La Roja es Koke. Sus más de 80 minutos ante Suecia y su gran primera parte le convierten en un imprescindible. La gran segunda parte de Pedri le augura un futuro prodigioso, pero la intermitencia en su juego pueden generar dudas al ‘míster’. La única certeza es que ayer, el que no descansó fue Luis Enrique.