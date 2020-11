Un caramelo envenenado para el Diocesanos

Han pasado casi tres semanas de ello, pero las consecuencias aún se siguen arrastrando. La eliminatoria previa de la Copa del Rey ante el Racing Rioja era un premio ilusionante pero también un caramelo envenenado. «Para futbolistas como nosotros es complicado jugar tres partidos en una semana» decía Pablo Negro tras acabar ‘cojo’ en la victoria ante el Mirandés B. El esfuerzo del equipo en Logroño fue enorme, pero no menos el que siguió en El Mancho Ángel Sastre apenas unos días después, cuando los de Somoza visitaron Cebreros. Desde entonces el equipo arrastra las consecuencias del esfuerzo. Ha tratado de recuperar a los suyos Somoza estos últimos días. Descansos, sesiones más suaves... Pero le costará recuperar las piernas a los colegiales, que este fin de semana se desplazaban a San Amaro con una interesante oportunidad de sumar ante el colista, el Bupolsa, pero quizá no en las mejores condiciones físicas. Aún así, derrota por la mínima en un partido muy igualado que se desniveló con el gol de Átomo en el 50’.

Tres puntos que tenían un valor interesante de cara a la segunda fase de la competición, aquella a la que se acude con los resultados y puntos sumados con los rivales que te acompañan. No es momento de mirar la clasificación. Queda mucho y muchos partidos aún aplazados, pero lo cierto es que los colegiales han sumado ante equipos de la zona alta (Real Burgos y Mirandés B) y han cedido ante equipos de la zona de abajo como el propio Bupolsa, La Granja o el Almazán. No es mal negocio empezar a mirar con quién se suma, dónde se ponen los esfuerzos, aunque a buen seguro el próximo sábado será de esos días en los que poco importe, dado que llega el Real Ávila al Sancti Spíritu en un derbi abulense inédito en la Tercera División. Deberá recuperar las piernas el equipo de José Alberto Fernández Somoza, porque el duelo ante los encarnados se prevé intenso. No menos que los partidos ya disputados.