"Es un bien para todos, para que se nos vaya la peste esta"

El primer vacunado en la provincia de Ávila, Antonio Bahillo, de 88 años, de la residencia de mayores dependiente de la Junta de Castilla y León de la calle Rufino Martín de la capital abulense, considera que la vacunación “es un bien para nosotros, para que se nos vaya la peste esta” y animó a que “todos tenemos que vacunarnos, claro”.

“Me siendo de maravilla, es un día especial y afortunado, doy millones de gracias”, comentó Bahillo nada más de recibir la primera dosis de una vacuna que, en cuanto se lo permita, celebrará “tomando un vino con caracoles. Es lo primero que quiero hacer si me dejan, pasear con los amigos, y tomar el vino. Y les invito a todos”, dijo.

Para este ex legionario palentino, que estuvo 15 años enrolado en la Legión, la pandemia ha sido “lo peor que me ha pasado en la vida” y eso que “me han pasado tantas cosas...” pero “nunca pensaba que me iba a tocar pasar esta pandemia”.

“Que lo hagan todos, que se vacunen todos por el bien de todos. Ese es mi consejo”, finalizó después de un pinchado del que “ni me he enterado”.

Por su parte, para Emilia Gutiérrez, la primera trabajadora de la residencia vacunada, este hecho “significa mucho y nos da mucha esperanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento”

Emilia tenía claro que en cuanto la vacuna se lo permita, lo primero que hará es “besar a mi madre que llevo casi un año sin hacerlo, y a mis hijas, que hace mucho que nos la veo”.

“Ha sido un año durísimo, pero esta es la mejor forma de terminarlo, que haya llegado la vacuna y que veamos que el año que viene será mejor que este”, reflexiona Emilia Gutiérrez, que tiene claro que “esta es la única manera de salir de esto. O nos vacunamos o seguiremos con esto y se seguirá llevando a la gente poco a poco. Es la solución”.