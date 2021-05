Papeles llenos de números, algunos tachados. Páginas en excel y otras a mano. Colores para distinguir las vacunas y cambios que hay que ajustar. Organizar el proceso de vacunación en Ávila (y se entiende que en todas partes) es como hacer un puzzle donde el problema es que no sabes si vas a tener todas las piezas.

La mayoría de la población espera, con más o menos impaciencia, ese momento en el que recibes el pinchazo con la correspondiente dosis de la vacuna contra la covid-19. Lo que no se sabe es todo lo que hay detrás, el camino que hay antes de ese pinchazo.

Gran parte de la responsabilidad en ese camino llega desde Atención Primaria, aunque también está la labor del Servicio Territorial de Sanidad y del Complejo Asistencial. Pero hoy nos vamos a parar en quienes son los responsables de la vacunación tanto en centros de salud, con su personal, como en los puntos de vacunación situados en el hospital Provincial y de forma satélite en Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada, Arévalo y Piedrahíta.

El camino hacia el pinchazo - Foto: David CastroAna Arconada, directora médica de Atención Primaria; Manuela Gutiérrez, directora de Enfermería en Atención Primaria, y Carlos Calvo, coordinador de los equipos de Enfermería forman parte de quienes llevan el peso de organizar la vacunación, los dos últimos quizá más en el terreno mientras que la dirección médica también participa en organización o difusión, puntos esenciales.

El camino de la vacunación se asienta precisamente en la organización. Ya la semana anterior a vacunar es el momento de la previsión que se hace a lo largo de toda la semana con varias reuniones, las primeras el lunes y el martes pero normalmente con alguna posterior. El problema, según explican, es que «a veces no sabes todo, a lo largo de la semana te van comunicando», lo que obliga a hacer ajustes.

Si la reunión del lunes ya es de organización en Atención Primaria, la del martes es de mayor asistencia con personal de Salud Pública (Servicio Territorial) y profesionales del Complejo Asistencial y Atención Primaria, de modo que se pueda trabajar de forma coordinada para ver las actuaciones, en qué punto se está en la organización o si hay cambios de estrategia. Lo cierto es que a lo largo de la semana pueden tener incluso cuatro programaciones provisionales.

El camino hacia el pinchazoYa para el jueves, y siempre abiertos a cambios, se intenta tener el programa definitivo para la semana siguiente poder hacer los llamamientos y pasar la información al Portal de Salud y a la Delegación Territorial.

Al final de la semana se envía la programación a los centros de salud y la definitiva también se tiene que hacer llegar a Valladolid, a la Delegación Territorial de Ávila, con el jefe del Servicio de Sanidad y la gerente de Asistencia Sanitaria, además de a los centros de salud, equipos de vacunación, unidad de atención a usuario y administración. El por qué detrás de estos envíos es que son parte de los equipos que tienen que dar respuesta a consultas y dudas que se reciben. Y son más de las que podríamos pensar.

Físicamente, las vacunas llegan al Servicio Territorial de Sanidad, donde se encargan de recepcionarlas y custodiarlas, bajándolas al almacén. Allí se conservan, las de Pfizer en un ultracongelador, las de Moderna en congeladores y las de AstraZeneca y Janssen en frío.

Ya con las vacunas en Ávila se procede a distribuir según la planificación de la semana. Aquí hay dos caminos diferentes, una vez que se cerró la parte de vacunación en residencias que fue lo primero que se hizo. Por una parte está la distribución a los centros de salud de la provincia, donde se están encargando, con su personal, de vacunar a los mayores de 70 años y grandes de pendientes. La distribución a estos centros se hace según sus cartillas sanitarias, aunque muchas veces hay que hacer ajustes teniendo en cuenta que no es una población uniforme y las diferentes edades tienen influencia. En el momento actual lo que se está haciendo es completar las segundas dosis a los mayores de 70 años, lo que se hace teniendo en cuenta las necesidades que hubo para la primera. Pero ir con uniformidad es imposible y esto se traduce en que hay centros de salud que han acabado y otros que tienen que ir finalizando, lo que se espera hacer la próxima semana, de forma que en esos días se terminará el proceso de vacunación a los mayores de esta edad. Ahora queda por ver cómo se puede seguir en estos centros de salud y la forma de implicarse para continuar vacunando.

A estos centros las vacunas se llevan a través de rutas los lunes y martes, con tres chóferes, con las vacunas que se piden a Sanidad para poder distribuirlas (y que se han pedido el viernes anterior). En el caso de la capital la distribución la hace directamente Primaria. Con ello, a principios de semana ya queda esta parte cerrada. Aquí hay que tener en cuenta que se trata de gente de más edad por lo que se evitan los llamamientos a través de redes sociales o medios sino que se recurre a la cita personal y también valorando cuando las personas podían acudir al centro o si había que vacunarles en casa, lo que se hace más sencillo por la proximidad de los centros de salud. Se utiliza la vacuna de Pfizer, lo que quiere decir que a los 21 días llega el momento de las segundas dosis.

De forma paralela se sigue otra parte del proceso de vacunación, que es la que se hace en el hospital Provincial y en los puntos satélites, que se ha organizado hasta ahora con llamamientos masivos, aquí sí con redes y medios, y que se ha centrado en personas entre 60 y 69 años, aunque también en el Provincial se vacunó a los colectivos esenciales cuando fue su turno.

En esta labor se cuenta con los equipos de vacunación que tienen las salidas programadas dependiendo de la disponibilidad de las vacunas y el tipo. Y es aquí donde se encuentra una de las grandes piezas de ese puzzle que supone vacunar porque no solo se trata del número de vacunas que estén disponibles, que ya de por sí es el mayor condicionante, sino también de que cada vacuna se dirige a grupos diferentes. Un ejemplo de ello se ve en AstraZeneca, donde esta semana se finalizará el uso para estas vacunas (mayores de 60 años) y hay más de 2.000 dosis esperando en las neveras para poder utilizarlas. El problema es que con la estrategia actual no se puede vacunar a menores de 60 años, muchos pendientes de la segunda dosis, mientras que a los primeros mayores de esa edad no les correspondería su segunda dosis hasta julio, lo que quiere decir que ahora mismo no hay con quien utilizarla y si no cambia la estrategia pasará mes y medio en esta situación.

Todos estos factores son importantes a la hora de organizar el cronograma porque hay que saber a dónde se va, con qué vacuna y cuánta gente la recibe para poder organizar ‘la segunda vuelta’. La situación es más fácil cuando la vacuna es la de Janssen, puesto que solo se necesita una dosis, pero hasta ahora este tipo de vacuna ha llegado de forma minoritaria.

En este momento, para la próxima semana lo previsto es hacer llamamientos para poner segundas dosis, por ejemplo en el punto fijo de vacunación de la capital. Aquí hay que vacunar a quienes participaron en los llamamientos de finales de abril o principios de mayo y recibieron vacunas de Pfizer puesto que ha pasado el tiempo marcada para recibir la segunda dosis. Y mientras, también se sigue con las segundas dosis en centros de salud, por lo que prácticamente se tiene asumido que no se harán en la próxima semana llamadas a nuevos grupos de población. El único motivo que ha provocado esto es la falta de dosis y que no se puede renunciar a poner las segundas. Por eso están tan pendientes de las que recibirán en las próximas semanas, para tener siempre esa garantía de completar el proceso teniendo en cuenta que en las únicas en que se permite mantener dosis espejo (guardar una segunda por persona) es con Moderna debido a todos los problemas que ha habido con esta vacuna.

«Sin saber qué va a llegar es complejo», insisten, y ahora mismo se ven «más justos» y con «menos margen de maniobra» por lo que tienen todos sus esfuerzos en completar las vacunas abiertas. «La semana que viene estaremos a medio gas», aseguran, poniendo segundas dosis, terminando con los mayores de 70 pero sin poder asumir comenzar con el siguiente grupo, los que están entre 50 y 59 años. Ahora mismo tienen incluso días vacíos pero se podría solucionar si llegan más vacunas. ¿Llegarán?... hay que esperar.

Lo que sí quieren dejar claro es que ellos están preparados y cuentan con personal suficiente para acelerar el proceso si hubiera más disponibilidad. «Si hubiera más, vacunaríamos más», insisten, pero lo que se quiere evitar ante todo es quedarse sin ella. Es decir, que haya un llamamiento y se tenga que suspender o que vaya más gente que vacunas. Es un punto por el que no quieren pasar.

una jornada vacunando. Toda la labor de organización tiene luego su reflejo en el trabajo diario de los grupos de vacunación. Así se puede ver, por ejemplo, en relación a la vacunación en el Provincial y los puntos satélites dado que la de los centros de salud tiene su propio proceso.

La labor más práctica comenzaría el día antes de vacunar cuando se hace la petición de las vacunas que se necesiten. Esto supone que hay que recoger las vacunas desde el Servicio Territorial de Sanidad en la jornada de vacunación y el propio coordinador de Enfermería de Primaria las baja al hospital Provincial. Allí los equipos de vacunación están preparados con las salidas del día y se les distribuyen las vacunas y el material en función de ellas. Con todo preparado, se dirigen hacia donde esté programado esa jornada, lo que quiere decir que pueden quedarse en el Provincial o, por ejemplo, viajar hasta Arenas de San Pedro, respetando siempre la logística que tiene cada tipo de vacuna. Hasta su ubicación también se llevan ordenadores portátiles con conexión a internet porque el registro es fundamental. Para ello cuentan con un programa (VACO) donde se abre una campaña a cada equipo indicando dónde, qué tipo de vacuna, el lote, la edad y el motivo (la indicación de vacunación) para que haya un registro completo.

En el propio lugar, el equipo prepara todo lo necesario, con una o dos personas encargadas de cargar las vacunas y a partir de ahí ya se puede comenzar a administrar. Esto supone también que en el lugar haya una distribución de los espacios que incluya una parte de recepción, la parte con mamparas para poner la vacuna y otra con sillas para esperar 15 minutos después o incluso 30 si son personas alérgicas. Por todos estos puntos, y en ese orden, pasan las personas que se vacunan.

Y este último paso, que solo es uno en un largo proceso, es el que queda en muchas ocasiones en la mente de los vacunados. Esos minutos que hay que esperar tras recibir la vacuna antes de volver a la vida habitual. Quizá todo lo habitual que puede ser en este momento pero con la esperanza de que ese pinchazo sea un primer paso hacia la normalidad.