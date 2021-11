"La única manera que tenemos de cambiar la vida es gobernar"

Titulares de la entrevista a Jesús Caro:

Tras la tensión vivida en el proceso de Primarias del PSOE: "Tenemos que trabajar para normalizar esta situación, y el tiempo cicatrizará las heridas".

Sobre los PGE: "Puede haber buenos presupuestos, pero lo importante en ellos es que se ejecuten".

Acerca de las críticas de Pedro Muñoz a los PGE: "Todos los alcaldes tienen derecho a pedir para sus pueblos, y nos parece fundamental".

Valoración del hasta ahora subdelegado del Gobierno: "Arturo Barral ha sido un subdelegado que ha dejado ejemplo de cómo hay que hacer las cosas en la Subdelegación del Gobierno".

Sobre el futuro del Museo del Prado: "En los próximos días nos reuniremos con el ministro de Cultura, Miguel Iceta, para tratar el tema del Prado"

"Nosotros tenemos un objetivo, que en el 2023 se pudiese hacer la primera exposición"

Sobre la manifestación de la Mesa del Ferrocarril: "Lo que hay que hacer en esta provincia, que no se ha hecho, es una mapa de infraestructuras que recoja un estudio de la situación de todo el transporte, un mapa del transporte de esta provincia. Porque me preocupa eso, pero también que haya 60 ó 70 pueblos de la provincia que no tengan conexión pública con la capital de la provincia".

Acerca de la Escuela Nacional de Policía: "Había miedo de que el PP se llevase la Escuela de Policía a otra ciudad de España. Sin embargo, el PSOE no solo no tiene en mente eso, sino que quiere consolidar la Escuela de Policía creando el centro universitario".

Lea la entrevista completa en la edición impresa