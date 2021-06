De Martiherrero, a Míster Internacional España

Rubio, ojos azules, metro ochenta y tres y aspirante a bombero. Esa es la carta de presentación de Sergio Martín, el ‘guapo oficial’ de Ávila. No en vano, desde hace unas semanas este joven de Martiherrero luce la banda de Míster Internacional Ávila, título con el que representará a nuestra provincia en el certamen de Míster Internacional España que previsiblemente se celebrará después del verano.

«Nunca se me había pasado por la cabeza», confiesa este opositor al hablar de cómo ha llegado a convertirse en guapo con título. De hecho, cuenta, fue a través de las redes sociales como los organizadores de este certamen contactaron con él para animarle a participar y tras una entrevista fue seleccionado para representar a Ávila en este concurso en el que se tienen en cuenta más cosas que la belleza. No en vano, explica Sergio, serán varias las pruebas que los candidatos de las distintas provincias tendrán que realizar durante la semana en la que estos jóvenes estén concentrados de cara a la gala final en la que se elegirá a Míster Internacional España. Así, los candidatos tendrán que realizar varias pruebas físicas para demostrar que están en forma, algo que no preocupa a este joven de Martiherrero que ha realizado un grado superior en Actividades Físico Deportivas y que además trabaja como entrenador multifuncional.

Otra una de las cosas que el jurado tendrá en cuenta será la destreza de los concursantes en el manejo de las redes sociales, un medio en el que Sergio se mueve como pez en el agua como demuestra su cuenta de Instagram en la que ya ha superado los 2.000 seguidores.

«Creo que puedo hacer un buen papel», confiesa el guapo oficial de Ávila al hablar de lo que espera de su paso por este certamen en el que espera «dar la talla» y dejar a nuestra provincia en un buen lugar. De hecho, reconoce no tener nervios y asegura que para él lo más importante es «ir seguro, prepararse y, sobre todo, disfrutar». Y es que, apunta Sergio, para él lo más importante de su paso por este certamen es vivir una experiencia que sabe será única y que quiere aprovechar al máximo. «Es una experiencia nueva que no todo el mundo vive y que yo no viviré nunca más», reconoce este joven que confiesa que de momento no conoce a ningún candidato de otras provincias.

Aunque reconoce que no va pregonando su título, son sus amigos, afirma, quienes más le están animando en esta aventura y también quienes más le animaron a participar cuando los organizadores de Míster Internacional España se pusieron en contacto con él.

De momento, durante este verano, y mientras se prepara para el certamen, que previsiblemente tendrá lugar en septiembre, Sergio trabajará como socorrista en una piscina de una comunidad de la capital abulense.