La fibra también llega a los pequeños municipios

El secretario general del PSOE, Luis Tudanca ha visitado esta mañana el municipio abulense de Villanueva de Gómez, uno de los que se ha beneficiado del programa Fider para la expansión de la fibra óptica al mundo rural de esta comunidad autónoma.

“Llevamos muchos años clamando por un modelo de desarrollo en el medio rural que pare la sangría demográfica que vive Ávila y vive Castilla y León”, señalaba Tudanca y afirmaba que “la España vaciada, la España silenciosa ha dejado de ser un asunto invisible. Han comenzado a alzar la voz y desde las administraciones se ha comenzado a dar algunas respuestas”. En este sentido, dijo Tudanca, se enmarca la inversión realizada en Castilla y León de 20 millones de euros para llevar la fibra óptica a todos los municipios de la Región. De hecho cerca de 900 localidades de Castilla y León se beneficiarán en los próximos dos años de la llevada de la fibra óptica y banda ancha. Son para Luis Tudanca, “medidas que se adoptan en un objetivo de país, incluido también en los fondos de reconstrucción, que es la digitalización de las administraciones, los territorios, para salir de esta crisis sanitaria ey económica para poder crear empleo y oportunidades en el mundo rural y facilitar el acceso a los servicios públicos”.

El secretario general del PSOE castellano y leonés indicó que en los programas de expansión de la fibra óptica y banda ancha en nuestro país se ha cambiado el concepto, pues en un primer momento se hablaba de la expansión de este servicio a la población, “y se presumía de que por fin la banda ancha de alta capacidad llegaba al 80-85-90 por ciento de la población. Pero esto dejaba fuera a grandes zonas de Ávila y de Castilla y León, con pequeños municipios de poca población. El criterio ahora es de territorio. Esta digitalización tiene que llegar al territorio”. De ahí que defendiera la importancia de la implantación del plan Fiber, que en Ávila lo desarrolla una empresa ADAMO. En Castilla y León hay dos empresas las que se han repartido la expansión de la fibra óptica por los municipios rurales. Junto a Adamo también está Telefónica que se encarga también de estos trabajos de expansión de la fibra óptica en la comunidad.

Comentó también que esta fibra óptica se necesita en la comunidad para que se pueda crear empleo, negocios y empresas en estos territorios. “También lo necesitan las familias con hijos en edad escolar y con necesidades de acceso a las redes para educar en igualdad a sus hijos e hijas”.

Tudanca volvio a criticar el hecho de que los centros de salud rurales continúen sin atención presencial y que “el gran anuncio en exclusiva de la consejera de Sanidad es que se van a facilitar a los médicos un dispositivo de conexión a los médicos que vayan a los pueblos. Porque en el año 2021 un médico de un consultorio rural puede encontrarse en muchísimos casos que no puede acceder a la historia clínica de los pacientes o que no puede dispensar una receta. Esto no puede seguir pasando en Castilla y León en el año 2021”.

Alcaldesa de Villanueva.

La alcaldesa del municipio, Rosa María Cuenca, mostró su satisfacción porque la fibra haya llegado a este municipio de la provincia de Ávila y a los municipìos de alrededor. “Supone más oportunidade tanto los adolescentes y jóvenes de este pueblo como los hogaresa la hora de teletrabajar o de montar empresas o negocios”.

El secretario general del PSOE en Ávila y senador por esta provincia, Jesús Caro, recordó que Villanueva de Gómez es uno de los primeros municipios de esta provincia que se ha beneficiado del programa Fiber para la distribución de la fibra óptica en esta provincia. “Hoy en día no podemos prescindir de los grandes adelantos y con ello de la fibra y en el 2021-2022 todos los pueblos de esta provincia podrán disponer de ella”.

Anunció que este programa contempla una inversión solo para Ávila de 5 millones de euros, y que son en torno a 50.000 euros lo que cuesta llevar la fibra a cada municipio de esta provincia. “La fibra es importante y necesaria. Son los jóvenes quienes lo demandan, la gente que quiere teletrabajar en los pueblos los que lo necesitan, la gente que lo demanda cada vez que alquila una casa, la gente que vive en los pueblos y que lo necesitan para algo tan simple como ver una cuenta de un banco o que es tan importante para que el médico pueda hacer una receta o para que los niños de los pueblos puedan tener acceso a programas formativos que de otra manera no pueden llegar. El Gobierno de España se ha comprometido con la España rural y este es un hecho concreto”. Anunció también Caro para que en los dos próximos años ningún municipio de la provincia de Ávila estará sin fibra óptica, gracias a este programa impulsado por el Gobierno de España (80 por ciento con la aportación del Gobierno de España y el 20 por ciento restante de la Junta de Castilla y León).