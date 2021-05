Dimite el concejal salmantino que dio positivo en un control

El hasta hoy concejal de Fomento, Patrimonio y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, Daniel Llanos, comunicó esta tarde su decisión de dimitir de su cargo en el Consistorio salmantino, así como de abandonar su puesto como secretario general de Nuevas Generaciones en Castilla y León, por “ejemplaridad, integridad y honradez personal”.

En una rueda de prensa celebrada en el Consistorio salmantino, y donde Llanos estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y varios concejales del equipo de gobierno en representación de este, Llanos comunicó que esta mañana presentó su dimisión como edil del Ayuntamiento y como portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consistorio salmantino tras el positivo en alcoholemia registrado en un control el pasado jueves por la noche.

“Cuando en 2006 me afilié a Nuevas Generaciones, no podía imaginar que toda esa ilusión por contribuir a una Salamanca mejor me iba a dar la oportunidad de vivir tantas experiencias inolvidables”, comenzó Llanos su comparecencia, dedicando palabras de agradecimiento a todas las personas “también inolvidables” de las que aprendió “tanto a lo largo de estos años”.

Entre dicho aprendizaje, Llanos señaló el de la “ejemplaridad en política”, que aseguró que es “una convicción y nunca una opción, sobre todo si eres del Partido Popular”, y que por ello, tras unos días de “reflexión y balance personal”, en los que recibió “mensajes de ánimo, apoyo, comprensión e incluso aprecio que siempre voy a poder atesorar”, muestra ahora su “reciprocidad” dando un paso al lado para que su “error personal” no afecte a “la trayectoria de un alcalde, un gobierno y un partido que se deja la piel luchando por los salmantinos”.

“Los cargos públicos tenemos que demostrar un plus de ejemplaridad, integridad y honradez personal”, manifestó Llanos, poco antes de agradecer “el apoyo y la confianza” del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que recordó que “fue quien me dio mi primera oportunidad como gestor y concejal y a quien estaré siempre agradecido por su confianza, cariño y amistad”.

También tuvo palabras de agradecimiento Llanos para el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, para el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, así como para todos sus compañeros del Partido Popular, los concejales de Ciudadanos con los que ha trabajado “sin distinción de siglas y unidos por y para Salamanca y los salmantinos”, y para los trabajadores municipales, ciudadanos y asociaciones con los que tuvo la oportunidad de trabajar durante estos años.

Dimisión en NNGG

Dedicó asimismo palabras de agradecimiento a sus compañeros en Nuevas Generaciones de Castilla y León, de cuyo cargo de secretario autonómico también se despidió hoy, agradeciendo al presidente Eduardo Carazo “su confianza en estos años” dentro de “la organización político-juvenil más importante de Castilla y León”.

“Hoy quería dar la cara, como he hecho siempre”, concluyó Llanos, asumiendo de nuevo “públicamente” su error, por el que pidió disculpas “a todos los salmantinos” así como a sus compañeros de corporación, y se mostró “tranquilo” por ser este “un momento de reflexión” en el que no tiene “ningún tipo de miedo al futuro”.

La decisión “más acertada”

Tras la intervención de Llanos, compareció, visiblemente emocionado, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que destacó del concejal recién dimitido que es “una gran persona, llena de talento y capacidades, que ha sabido granjearse el cariño y el afecto de quienes le conocen, siempre atento a apoyar y echar una mano a quien lo necesitara”.

“Daniel Llanos es un político comprometido con su ciudad y un excelente gestor”, continuó García Carbayo, destacando los proyectos promovidos por el ya exconcejal de Fomento para “mejorar nuestra vida” y que perdurarán en las calles de Salamanca “durante muchos años”, gracias a un servicio “muy digno” realizado por la ciudad. “Tiene nuestro más sincero y profundo agradecimiento”, concluyó.

En cualquier caso, Carbayo reconoció que “ahora es el momento de cerrar esta etapa en el Ayuntamiento” con una decisión que el alcalde de Salamanca calificó como “la más acertada” puesto que “engrandece y honra” al exconcejal salmantino. “Somos humanos y, cuando nos equivocamos, asumimos la responsabilidad, y por eso Daniel Llanos merece nuestro respeto y reconocimiento”, sentenció.

Finalizó su intervención García Carbayo señalando que “en los próximos días” se informará sobre el proceso de reestructuración del equipo de gobierno municipal, tras la salida de Llanos, así como sobre la persona que ocupará su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Salamanca.