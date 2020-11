Madrigal digitaliza y pone en valor su patrimonio

El ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, uno de los que cuenta con un mayor patrimonio histórico cultural de la provincia de Ávila, ha actualizado y digitalizado su inventario de bienes, según el acuerdo adoptado por el pleno corporativo.

Los trabajos de recopilación y documentación los ha realizado la empresa Códice.Su trabajo comenzo por establecer los mienes muebles e inmuebles de titularidad municipal. Entre ellos destacan edificios de gran valor histórico- patrimonial como son el Real Hospital de la Purísima Concepción, actual oficina de turismo, o la Bodega de Silos, entre otros, indicaba Matías Guerra, de Códice, quien habla del proceso. «Una vez obtenida esa relación, comienza un proceso de recopilación de documentación de respaldo (que justifique los derechos del ayuntamiento sobre dichos bienes) que en el caso de Madrigal con la cantidad de historia que alberga en su término no deja de ser una aventura en sí misma, imposible de realizar sin la estrecha colaboración entre los técnicos y corporación municipal, y la empresa ejecutora de los trabajos».

Hasta ahí no se diferencia, en mucho, a la forma de actualizar los inventario de otros municipios.

Según el responsable de Códice, empresa especialista en digitalización de información del territorio e internet, los trabajos realizados permite dotar al ayuntamiento de tres hechos diferenciales.

Por una parte, «se han digitalizado los bienes inmuebles en base a la realidad física y jurídica del territorio. Esto puede originar Realidades Gráficas Alternativas a las reflejadas en el catastro (cartografía jurídica oficial en la mayor parte del territorio nacional), tanto para el Ministerio de Hacienda como para el registro de la propiedad».

En segundo lugar se destaca que en todas las fichas del inventario, acompaña a la tradicional descripción literal del Bien, la relación de coordenadas de los vértices que conforman la finca y un fichero de (Lenguaje de Marcado Geográfico) GML también imprescindible para la inscripción Registral

Por último, y una vez obtenida la correcta digitalización de la información del inventario, imprescindible en la era digital que vivimos, destaca Guerras, «hay que ir un paso más allá, y poner en valor esa información, para ello, hemos dotado a la información digital de aplicaciones web que permitan su uso y consulta».

Transparencia. Desde el ayuntamiento de Madrigal se ha hecho una apuesta por la transparencia, destaca también el responsable de la empresa Códice, «por el acceso de los ciudadanos a la información pública de una forma on-line, no necesitamos desplazarnos al Ayuntamiento y pedir cita podemos hacerlo desde nuestra casas, oficinas o desde cualquier parte del mundo».

La empresa Códice Cartografía y Diseño ofrece a los ayuntamientos servicios de GIS- Web ,en el que los ciudadanos pueden consultar no sólo los bienes inventariados sino su digitalización exacta visualizada sobre ortofotografías que ofrece el Instituto Geográfico Nacional del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografías Aéreas) de los últimos 15 años, así como, en el vuelo interministerial de los años 70, y compararlo también con la cartografía catastral.

Destaca también el responsable de Códice que «»a conjugación de estos tres hechos diferenciales posiciona al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres en la vanguardia de los municipios españoles estando incluso muy por delante de la mayoría de capitales de provincia”.

La modalidad empleada por la empresa Códice Cartografía y Diseño es la de Software como Servicio (SaaS) y no la venta del Software. «Con ello se evitan problemas de instalación en los ordenadores físicos y, lo más importante, permite a ayuntamiento de cualquier tamaño, acceder a tecnologías web imprescindible para la gestión diaria de sus datos geográficos, y que hasta ahora sólo estaban accesibles para grandes ayuntamientos bajo fuertes inversiones», sostiene Matías Guerra.

En la provincia de Ávila a lo largo de los 13 años de existencia de esta empresa, han prestado asistencia técnica distintos Ayuntamientos, desde Arévalo hasta Horcajo de las Torres, pasando por otros como Arenas de San Pedro o Cebreros.

Información. Destacar, por otra parte que en la sesión extraordinaria del Pleno corporativo que se celebró hace unos días se informó sobre el anuncio de exposición Pública previa a la aprobación de este Inventario de bienes Inmuebles Municipales de Madrigal de las Altas Torres.

Realizado el Inventario Municipal de Bienes inmuebles y vías Públicas del Ayuntamiento de Madrigal de las altas Torres, y entregada ya la aplicación, se realizará una exposición previa a la aprobación del mismo, para que con anterioridad a su presentación al Pleno para aprobación, pueda ser consultado por todos los interesados, a través de un enlace en la página web municipal.

La información que se va a publicar se trata de resúmenes de libre acceso de todos los bienes inmuebles y vías públicas. La información ya completa y de acceso restringido de funcionarios y Alcaldía está en la Oficina Municipal en la aplicación informática correspondiente.