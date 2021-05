Luis Fuentes ve "de justicia" homenajear a Joseph Pérez

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Luis Fuente, puso hoy en valor en Burgos la figura del historiador, hispanista francés y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2014, Joseph Pérez, asegurando que es “de justicia” que se le rinda homenaje en la celebración del Congreso Internacional de Historia Comunera, que comenzará mañana en Valladolid y que hoy tuvo su “prólogo” en Burgos.

El Aula Magna de la Universidad de Burgos (UBU) acogió hoy un acto de homenaje póstumo al especialista en la Edad Moderna española y en las Comunidades de Castilla Joseph Pérez, que falleció el pasado mes de octubre de 2020, antes de la celebración del V Centenario de los Comuneros.

“Hacer una conmemoración del V Centenario y no acordarnos de él sería algo imperdonable para cualquiera que conozca un poco de la historia de España. Es de justicia dedicarle un tiempo específico en esta conmemoración y darle un momento especial”, destacó Fuentes minutos antes del inicio del acto. “La figura de Joseph Pérez es tan grande e importante en lo que es el movimiento Comunero que no podríamos haberle dejado aparte”, dijo, lamentando que el historiador no viviese lo suficiente para poder participar en este encuentro.

La obra de Joseph Pérez está está plagada de múltiples referencias a los Comuneros de Castilla y cuenta con varios libros, entre otros ‘Los Comuneros’ en el que relata el levantamiento contra la situación creada por la ausencia del rey, su concesión de cargos a los extranjeros, su presión fiscal, iniciando la revuelta que convulsionó la península y amenazó con destruir el ordenamiento político de los Reyes Católicos. Un movimiento como señalaba este hispanista “de gran transcendencia para toda la historia del periodo moderno y cuyos protagonistas forman parte de la mitología colectiva”.

Durante la inauguración de este acto, Fuentes destacó a Pérez como una “figura clave” en la interpretación de lo que simbolizaron las Comunidades de Castilla y León, que siempre sintió una gran “curiosidad por lo español, pero nunca dejó de sentirse francés”. Asimismo, subrayó la importancia de su “extensa” bibliografía y de su “imprescindible” obra para la España de la Edad Moderna, así como su estilo “riguroso, claro y ameno”. Como representante de las Cortes, Fuentes quiso hacer un llamamiento a "continuar redoblando esfuerzos para estar codo con codo con la gente comprometida de esta tierra".

Joseph Pérez (1931-2020), hijo de españoles que emigraron a Francia, fue galardonado con el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2014, en reconocimiento a sus aportaciones a la investigación y divulgación de la Historia de España y América. La Cátedra de Estudios de la Fundación Castilla y León - Universidad de Burgos y el Grupo de Investigación GRUMHIS sobre la Monarquía Hispánica fueron los encargados de organizar hoy este evento en la capital burgalesa y que dio el pistoletazo de salida a las actividades programadas dentro del Congreso Internacional El tiempo de libertad. Comuneros V Centenario (1521-2021), que se celebrará del 18 al 22 de mayo en las ciudades de Burgos, Valladolid y Medina del Campo.

Las jornadas acogerán en Valladolid 16 ponencias y 32 comunicaciones, presentadas por expertos de multitud de universidades españolas, británicas, alemanas, portuguesas y francesas. Las actas del congreso, con todas las ponencias y comunicaciones, se publicarán a finales de año en un volumen que, con el mismo título del congreso, llegará a las librerías españolas de la mano de la editorial Tecnos.