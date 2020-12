Ávila suma cinco homicidios consumados o en tentativa

Cinco homicidios consumados o en grado de tentativa se han producido en la provincia de Ávila en los nueve primeros meses del año, según los datos publicados en el balance del tercer trimestre del año por el Ministerio del Interior. Se trata de un informe que analiza la evolución de la criminalidad con datos facilitados por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los cuerpos de seguridad dependientes de las comunidades y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que ofrecen la información.

En el caso de la provincia de Ávila se ve una evolución de descenso en la criminalidad, con un 13,2 por ciento menos de infracciones penales entre enero y septiembre de este año respecto al anterior. Se ha pasado de 3.840 a 3.335.

Esa reducción no es algo que suceda solo en Ávila sino que se refleja en todo el conjunto del país, de forma que en los primeros nueve meses del año las infracciones penales descendieron en más de un 20 por ciento. Según el informe, buena parte de dicho descenso está relacionado con las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria de la covid-19 y el estado de alarma.

En el caso de Ávila se ve esa reducción en la mayoría de los delitos, incluyendo robos y hurtos, pero es cierto que destacan esos homicidios o asesinatos, dos consumados y tres en grado de tentativa, porque en el mismo periodo del año anterior no había habido ninguno.

En el resto de parámetros, hay una reducción de los robos con violencia e intimidación un 37,5 por ciento, pasando de 16 a diez, aunque es cierto que no son delitos muy comunes en la provincia. También se ve en las cifras de los hurtos, los que mayores cifras tienen, y que en este caso bajan más de un 30 por ciento desde los 577 de los primeros nueve meses del pasado año a los 402 de este.

En cuanto a otros robos, los producidos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, bajan un 13,5 por ciento (de 282 a 244) y en el caso solo de los producidos en domicilios la bajada es aún mayor, casi un 14,5 por ciento. La situación se vuelve a repetir en la sustracción de vehículos, con un 21,7 por ciento menos al pasar de 23 a 18.

Otras infracciones penales producidas incluyen delitos, graves y menos graves, de lesiones y riña tumultuaria, que bajan un 39,5 por ciento (de 38 a 23) mientras destaca también que no se ha registrado por las fuerzas y cuerpos de seguridad ningún secuestro mientras que el año pasado hubo uno en este periodo.

Respecto a las agresiones sexuales, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual también bajan de 35 a 22, es decir, más de un 37 por ciento menos, aunque es cierto que se produjeron tres de estas agresiones con penetración mientras que el pasado año no había ninguna registrada. Uno de los pocos parámetros que aumenta es el correspondiente a las infracciones penales por tráfico de drogas, pero es algo mínimo, ya que avanzan de 34 a 35.

El análisis de Interior también incluye la capital abulense donde bajan las infracciones penales, en este caso un 16,4 por ciento, de 1.040 a 869. Como puntos destacados se ve que en la capital no fue ninguno de los homicidios producidos este año mientras que se mantiene una reducción en la mayoría de los puntos analizados, entre ellos los delitos de lesiones y riña y también en los robos. En este último apartado hay descenso en los producidos en domicilios, establecimientos e instalaciones pero aumentan los robos con violencia e intimidación (de 5 a 6). También se produjeron menos hurtos y sustracciones de vehículos así como los delitos de tráfico de drogas. Hay un pequeño aumento en delitos contra la libertad sexual, que suben de nueve a diez.