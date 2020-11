Partido Popular y Confae abordan las necesidades de Ávila

Con un escenario económico complicado por culpa de la pandemia, los Presupuestos Generales del Estado ya sobre la mesa y los Presupuestos de la Junta a punto de llegar, los procuradores en Cortes del Partido Popular y los representantes de Confae celebraron este viernes una reunión con el objetivo «de incrementar, en la medida en que podamos desde la Comunidad, la apuesta por Ávila» en el próximo borrador de presupuestos regionales, señalaba Miguel Ángel García Nieto, procurador del Partido Popular, acompañado de David Beltrán y Vidal Galicia.

«Hemos venido a escuchar a los empresarios, uno de los sectores más importantes cuando hay que planificar todo un año en materia económica» explicaba Miguel Ángel García Nieto. Un contacto con el tejido empresarial que calificó de habitual pero que llega en este caso motivado por la proximidad de la presentación del borrador de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León 2021 y toda la tramitación posterior «para que el resultado económico para la provincia de Ávila sea bueno». Un apoyo que García Nieto entiende fundamental «ante el castigo del Gobierno de España, como suele ser habitual. Antes no teníamos mucho pero ahora nos han quitado 15 millones de euros en los presupuestos».

Una reunión en la que se habló de los peajes, la necesaria llegada de la red de cercanías de Renfe y no menos del Plan Territorial de Fomento y la inclusión de los polígonos de la provincia en el mismo. «Es un plan muy importante pero la provincia no está incluida y creemos que la Junta de Castilla y León debe hacer un esfuerzo con los polígonos de la provincia» señaló tras el encuentro Juan Saborido, presidente de Confae. «Todos los empresarios sufren, pero los de la provincia mucho más» valoraba ante un plan en el que tiene claro que todos los espacios industriales deben tener el mismo tratamiento que los de la capital. «Sabemos que van a colaborar al cien por cien con nuestras peticiones».