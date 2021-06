El TC avala las condenas de los líderes sociales del procés

El Pleno del Constitucional ha avalado las condenas de nueve años de prisión por un delito de sedición a los Jordis, considerados los líderes sociales del movimiento independentista catalán.

El aval del tribunal de garantías llega en plena polémica por los indultos que previsiblemente concederá el Gobierno a los líderes independentistas catalanes, rechazados de plano por el Supremo.

Precisamente, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, defendió recientemente en sus alegaciones al Supremo sobre el indulto que no está arrepentido y que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito; mientras que el exlíder de ANC y secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, rechazó informar al tribunal si bien ha dicho después que no ha de pedir perdón.

Mientras tanto el Constitucional continúa rechazando uno tras otro los recursos de amparo de los condenados y como ya sucediera con aquellos de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, el tribunal de garantías tampoco ha alcanzando la unanimidad en la votación de las sentencias de los Jordis, cuyo fallo se ha adelantado este miércoles a la espera de conocer el contenido en los próximos días

El tribunal ha desestimado el recurso por mayoría de siete votos a favor y dos en contra, del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer, quienes han formulado votos particulares al mantener la misma posición que con Turull y Rull, cuyas condenas vieron entonces "desproporcionadas", una posición que harán extensibles a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Sànchez y Cuixart -el único de los condenados que no estuvo o está metido en política- fueron considerados los líderes sociales que movilizaron a los ciudadanos en las calles para impulsar el procés.

La Sala de lo Penal del Supremo condenó a los líderes de ANC y Òmnium Cultural a nueve años por su papel "decisivo" en la sedición orquestada por el Govern, con su "indiscutida capacidad de liderazgo y estrecho contacto con los dirigentes políticos nacionalistas", una resolución que ahora respalda el Tribunal Constitucional.

La sentencia de Cuixart, cuyo ponente ha sido el presidente Juan José González Rivas, avala los argumentos del Supremo al considerar que su conducta, al promover la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Constitucional y de otros tribunales, no constituyó ejercicio legítimo de los derechos y libertades de expresión y reunión.

Por tanto, añade, su condena por sedición cumple con las normas constitucionales, subrayando que no obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica.

Mientras que la sentencia de Sànchez señala que su conducta no constituye un mero exceso en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión, pues lo que pretendía, como parte de la estrategia concertada con los demás encausados, era neutralizar las decisiones adoptadas por este y otros tribunales sirviéndose de la movilización ciudadana para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república.

La resolución, ponencia de Santiago Martínez-Vares, destaca que su actuación desborda con claridad los límites de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo de aquellos derechos para exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos.

Esta decisión agota el recorrido judicial de los Jordis en España y les abre las puertas a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como es su intención.