Cara y cruz de la nevada

Sin lugar a dudas, la borrasca Filomena no está defraudando y ha llegado con una gran capa de nieve bajo el brazo en Ávila (que va a ir a más) así que muchos quisieron ser los primeros en pisar el manto blanco. Por ello, no fue extraño ver, en los primeros compases de la mañana ya, pequeños grupos de gente disfrutando de las posibilidades de ocio que permite la nevada, distancia mediante. Los parques y los jardines por supuesto que se convirtieron en epicentro de la acción, pero si un lugar sin duda atrae a más gente en la capital ése es el Lienzo Norte de la Muralla. Ya el viernes corrían como la pólvora las preciosas imágenes con la fortaleza como telón de fondo y niños y no tan niños lanzándose a la nieve ya fuera en trineo, sobre plásticos o sobre esquíes, pues hay para todos los gustos.

El lado divertido de la nieve es ése, pero cuando hay que trabajar o salir por obligación la cosa se complica. Por supuesto desde el Ayuntamiento apuraban los tiempos para dejar las calles lo más transitables posibles, pero también es cierto que muchos vecinos, tal y como les pidió el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, días atrás en un bando, salieron a las puertas de sus casas, pala en mano y también con escoba para facilitar el paso por las aceras. Misión difícil y en la que pusieron no poco empeño. Además dadas las dimensiones de la nevada que, todo hay que decirlo, puede ir a más, quien más quien menos intentó hacerse con palas, entre otras cosas por si tenían que desenterrar las ruedas de sus coches y alrededores (los que hubieran aparcado en la calle) para poder poner en marcha los vehículos y avanzar. No fue fácil encontrar uno de estos utensilios aunque hay que recordar que hace tres años por estas fechas una gran nevada colapsó Ávila y entonces y en los días siguientes muchos adquirieron su pala, que en algunos casos en todo este tiempo no se ha movido del maletero de los coches o de los trasteros. Buena compra porque este sábado, tres años después, están siendo tremendamente útiles.

También en el bando de la capital abulense y en otros muchos emitidos por los ayuntamientos de la provincia pedían en la medida de lo posible resguardar los coches en garaje y a ser posible lo moverlos hasta que el temporal diera una tregua.

Cara y cruz de la nevada - Foto: David CastroPor cierto que para facilitar la limpieza de las calles además de palas y escobas se necesitaba esparcir sal, sal que tuvo que ser repuesta de todos los iglús de la capital después de que el día anterior, y tal y como se manifestaba en diversas redes sociales, se habían quedado a cero. Y es que con la nieve se transita mal pero es que encima en Ávila está nevando, como ocurría a primera hora de la mañana, con temperaturas bajo cero, de hasta -4 grados.

Recordar que a ser posible hay que quedarse en casa, al menos no usar vehículos, extremar la precaución y no solo hoy cuando hay aviso naranja por acumulaciones de hasta 20 centímetros, si no también mañana cuando además de algo de nieve, habrá aviso amarillo por temperaturas muy bajas y ya se sabe que la nieve cuando el termómetro registra mínimas negativas pasa a modo hielo y eso dificulta aún más el tránsito. Seamos prudentes, salir lo justo y ante todo extremar la precaución. Aunque si a alguien le apetece hacer compra en centros comerciales o tomar una caña y un pincho en el interior de los bares, éste es el último día porque el domingo entran en vigor nuevas restricciones.

