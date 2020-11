Trabajar «todos juntos» para vencer a esta lacra

Ana Pastor, vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, abogó este miércoles en Ávila, en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, por que “todas las instituciones, toda la sociedad, estemos juntos, y transmitamos a la sociedad que si trabajamos todos juntos esta lacra la vamos a eliminar”.

Pastor, que clausuró un sencillo acto que se celebró en los jardines de San Vicente en el que también se contó con la presencia de María del Mar Blanco así como un buen número de representantes del PP de Ávila, aseguró que “son muchas las cosas que se han logrado” en este país en esta lucha, pero a pesar de eso “tenemos una lacra que no parece presentable en el siglo XXI en un país desarrollado. Y esa cultura machista que sigue imperando por parte de algunos es la que lleva a situaciones dramáticas como las de las 41 mujeres que han perdido la vida este año, los 23 niños que han quedado huérfanos y los 3 niños asesinados”.

A continuación, la vicesecretaria de Políticas Sociales de los populares insistió en que “uno de los temas más importantes para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres es tener independencia económica y muchas de las mujeres que sufren violencia y lo callan es porque no tienen independencia económica, tienen hijos, y no saben qué hacer con su vida”, y por eso abogó por dar oportunidades laborales a las mujeres que sufren esta lacra.

Pastor recordó que su momento se aprobó el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y apuntó que “ese pacto necesita recursose” y así lo han reclamado desde el PP con sus enmiendas a los PGE.

De igual modo, recalcó que “todos debemos trabajar al unísono con un solo fin, que ni una sola mujer, ni una más, sea víctima de violencia contra las mujeres”.

Además quiso enviar “un mensaje de esperanza, que sepan que la sociedad está con ellas, que denuncien, que no aguanten ni un minuto más”. Es por ello por lo que “necesitan el respeto de la sociedad, y por eso es tan importante el consenso político, porque nadie puede quedar atrás”.

E incidió en la importancia de la educación para luchar contra esta violencia, con educación en valores y formación. Finalmente, recalcó que en esta época de pandemia “muchas mujeres lo han pasado mal, y hay que redoblar el esfuerzo en esta situación excepcional” y que “hoy se atreven menos que antes a denunciar”.

También tomó la palabra en el acto Carlos García, presidente del PP de Ávila, que aseguró que “hoy no es una tarde más, hoy nos detenemos a recordar a todas y cada una de esas mujeres que nos han dejado víctimas de la violencia que se ejerce contra ellas, y también queremos renovar compromisos y esfuerzos que logren acabar de una vez por todas, ojalá más pronto que tarde, con esta lacra que tanto daño está haciendo”. Y añadió que “es un día para recordar, para lamentar y para llorar por todas aquellas mujeres que fueron asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas en el ámbito más íntimo de una persona”. Sin embargo, apuntó, “la memoria de todas y cada una de ellas debe florecer y también tenemos que redoblar esfuerzos para hacer que florezca, en forma de compromisos, como la educación, la sensibilización, y con todas y cada una de las diferentes acciones que tenemos que encaminar de manera conjunta todas y cada una de las instituciones para erradicar la violencia contra las mujeres”. Carlos García recordó que en la provincia ahora mismo hay 216 mujeres protegidas por ser víctimas de violencia de género, “un dato escalofriante para el siglo XXI”, y precisó que “es algo que no podemos consentir como sociedad”. Así, abogó por poner a la mujer en el centro de acción, con “políticas que protegen, pero también por las políticas que generan oportunidades”, y todas las administraciones están obligadas a “estar a su lado”.

De igual modo, participó Ruth Pindado, directora general de la Mujer en Castilla y León, que insistió en que “tenemos que tener claro la diferencia entre el dato y el fenómeno”, y puso como ejemplo el hecho de que se hayan cerrado 200 clubes en España pero la prostitución no ha disminuido. “Hemos abandonado a muchas mujeres que estaban semicontroladas o que se les podía proteger y sin embargo ahora están en pisos clandestinos donde ni siquiera tienen acceso las entidades que trabajan con ellas”. Y precisó que “debemos tener más en cuenta el fenómeno y no nos fijemos tanto en los datos”, al tiempo que defendió que “Castilla y León está haciendo bien las cosas”, pero “eso no puede hacernos dejar de mirar la necesidad tan importante de luchar por la igualidad y la protección hacia las mujeres”.

A su vez, el acto, en el que se guardó un minuto de silencio en recuerdo de esas víctimas, sirvió para que Enrique Cruz, coordinador del Programa SCAM, y Raquel, responsable de Adiestramiento en Castilla y León, presentasen un proyecto de terapia asistida con perros enfocado para mujeres que han sido víctimas de violencia de género.