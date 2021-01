Catorce expertos internacionales iniciaron ayer una de las más complejas e importantes misiones de los últimos tiempos: descubrir el origen de la pandemia de la COVID-19. Miembros del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desplazado a la ciudad china de Wuhan comenzaron su labor sobre el terreno, tras el fin de los 14 días de aislamiento prescritos por las autoridades de Pekín.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, confirmó el final de esta cuarentena, que según explicó se ajusta a los estándares internacionales. En este sentido, señaló que los especialistas podrán ahora realizar entrevistas y análisis in situ, según Xinhua.

Durante estas dos semanas, el grupo había mantenido reuniones telemáticas para poder ir avanzando, pero el fin del aislamiento le permitirá visitar el mercado donde podrían haberse originado los primeros casos en 2019, informan los medios oficiales.

Tras las huellas del virus - Foto: THOMAS PETEREl equipo de la OMS llegó a China el pasado día 14. Inicialmente viajaron 13 integrantes del grupo, ya que dos más dieron positivo en un test de anticuerpos realizado antes del traslado, si bien uno de ellos pudo unirse posteriormente tras una segunda prueba negativa.

Los investigadores internacionales sitúan Wuhan como origen más probable del SARS-COV-2, el virus que después se ha extendido a todo el mundo y que ha provocado más de 100 millones de casos. Pekín ha evitado siempre dar por sentada dicha hipótesis, sobre la que también trabaja la OMS.

Ahora, los científicos internacionales seguirán la pista de los primeros contagios, relacionados supuestamente con el mercado de pescado y mariscos de la ciudad china, donde se vendían también animales salvajes.

«Todas las hipótesis están sobre la mesa y es demasiado pronto para llegar a una conclusión sobre dónde empezó exactamente el virus, si fue dentro o fuera de China», afirmó el pasado viernes el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

El equipo de expertos incluye a importantes científicos de EEUU, Japón, Rusia, el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Alemania, Australia, Vietnam y Catar.

Está encabezado por el danés Peter Ben Embarek, el principal especialista en enfermedades de transmisión animal de la organización con sede en Ginebra. También aglutina a otros especialistas de reconocido prestigio, como la viróloga holandesa Mariom Koopmans, el microbiólogo y veterinario alemán Fabian Leendertz o el zoólogo británico Peter Daszak, que investigó hace años los coronavirus de los murciélagos en China.

Daszak apuntó en Twitter que, en los primeros momentos, tras detectar el brote en la ciudad a finales de diciembre, los expertos chinos estaban «intensamente concentrados en gestionar el caos» de enfermedades y muertes, lo que consideró «normal» en una respuesta a una epidemia.

«Todos trabajaban frenéticamente en el brote. No digo que no quisieran ayuda, pero la investigación de la vida salvaje no era una prioridad en medio de la rápida evolución» del virus, aseguró.

El zoólogo destacó que, el objetivo de su labor ahora es que, en próximas epidemias, los científicos puedan estar sobre el terreno en cuanto se origine un brote para poder entender mejor sus orígenes y sus causas.

Los expertos internacionales visitarán junto a científicos chinos el mercado de Huanan, todavía clausurado desde hace más de un año, y otros lugares clave de la ciudad como el Instituto de Virología de Wuhan y su laboratorio P4 de máxima seguridad, donde muchos han situado el foco de la polémica.

La administración del expresidente Donald Trump en EEUU insistió en los últimos meses, e incluso días antes de finalizar su mandato, en que la COVID-19 había salido de ese laboratorio de la capital de Hubei.

Laboratorio en Hubei

El Departamento de Estado norteamericano aseguró tener «pruebas» de que se originó allí al afirmar que investigadores del laboratorio habían caído enfermos en otoño de 2019, aunque no aportó las evidencias.

Pekín, por su parte, calificó las afirmaciones de Washington de «mentiras y teorías de la conspiración» y a través de la prensa oficial.

Algunos científicos chinos lanzaron, además, la posibilidad de que pudiese haber llegado al país a través de productos congelados importados de otros lugares, en los que se detectan trazas del virus con frecuencia desde hace tiempo.