Fuera nos apalean, empiezan a no tragarnos

El mismo día, el pasado martes, en que desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde la propia Unión Europea (UE) nos propinaban a los españoles, a nuestro Gobierno, sendos varapalos de distinta condición, el aparato de agit-prop de la Moncloa lanzaba su enésimo embeleco para convencer al personal de que, sea lo que sea lo que venga de fuera, el país sigue su camino y a nosotros, ¡faltaría más!, nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo.

El FMI, cuya fiabilidad en los pronósticos -esa es la verdad- no es precisamente un dogma vaticano, retrató la realidad económica nacional de forma dramática: nuestro Producto Interior Bruto en 2020 se desplomó nada menos que un 11,2 por ciento, un número que, en opinión de los augures del organismo, no mejorará nada o casi nada este año, y que nos sitúa escandalosamente en el primer puesto de las economías que más han caído en el pasado ejercicio.

Pues bien, al tiempo, o casi al tiempo, de conocer esta denuncia del FMI, la Moncloa esparcía por todos su medios, que en Madrid son casi todos, una estampa dulce de nuestra situación: «Esto -venía a decir el propio presidente del Gobierno- empieza a enderezarse y es muy posible que de aquí a diciembre remontemos y nos vayamos hasta un crecimiento del 9 por ciento».

Sin despeinarse, el jefe del Ejecutivo contradecía así a los organismos internacionales y nos intoxicaba con una especie que no traga ninguna entidad financiera de dentro, y, ni mucho menos, los fondos de inversión que trabajan desde fuera, desde Oriente para mejor decir. Un economista de prestigio, de los que trabajan para el Partido Popular, me decía: «Poco a poco los fondos extranjeros se están quedando con nuestro país», y añadía: «... y a todo esto, el Gobierno sigue negando nuestra terrible situación interna».

El FMI, cuyas previsiones hay que tomarlas -lo repito- con alguna prudencia, sostiene que a finales de este año la pérdida de crecimiento se llevará por delante 15.000 millones de euros, que no es una bagatela precisamente en la escueta bolsa de monedas que manejamos en nuestro país. Este derribo le resulta inane a un Ejecutivo que vive básicamente de ignorar la realidad.

Alguna vez, cuando el ahora infectado de coronavirus Iván Redondo era un mercenario decente, pero un mercenario de fortuna, le escuché decir en una tertulia televisiva que «no importa lo que parece, sino lo que aparece», una máxima que ha aplicado no como estrategia, sino incluso como doctrina, en el tiempo, ya mucho, que lleva como jefe del Gabinete de Sánchez, un puesto que se puede homologar al de un ministro de la Presidencia sin título. Y en eso están él y su jefe: si no nos gusta algo, lo deformamos, le damos vueltas retorciendo la verdad en un espejo cóncavo y transmitimos que la verdad es otra, lo que ahora estúpidamente, se ha dado en llamar, la postverdad.

También, el mismo día en que los pregoneros de Redondo infectaban la vida política española con trapisondas como las descritas, la Unión Europea, por boca de una de sus vicepresidentas, la checa liberal Vera Jourorá, un espécimen de política eslava cuya fama en Bruselas es la de una tigresa que no se casa con nadie, denunciaba que España es causa de preocupación creciente en el bloque porque las prácticas de su Gobierno no se compadecen en absoluto con los usos, costumbres y dictados democráticos de la Unión.

Jourorá, comisaria de Transparencia (un concepto que en España ha pasado a peor vida)) avisaba a Sánchez y a su monaguillo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que la mitad, o sea 10, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen que ser cooptados por los propios jueces, quizá por sus asociaciones profesionales. La procaz reforma del Ejecutivo camina en la opuesta dirección, en contra de lo que se acaba de aprobar por toda la izquierda, incluida la leninista y separatista, en el Congreso de los Diputados.

Pero, también en este caso, el aviso europeo a Sánchez le trae exactamente por una higa: que la realidad no modifique los propósitos del Gobierno es su mantra. Sin embargo, mientras en economía los datos son interpretables, en asuntos claves de la gobernación no hay contrasentido que valga: lo que instruye la Comisión Europea no es, como nos quieren administrar aquí, un consejillo mongil. Es de obligado cumplimiento. A este paso, poniendo, como estamos poniendo, sordina a las directrices de Bruselas, nos pareceremos, hasta confundirnos, con el cafre de Viktor Orbán que, ya se sabe, es la bestia negra comunitaria.

En España, la consigna es la antedicha: no dejemos que la realidad nuble nuestros objetivos. Fíjense: ahora mismo, el Ejecutivo sostiene una pugna a primera sangre en el propio Tribunal Supremo que está discutiendo la propiedad o impropiedad de los indultos a los siete políticos sediciosos que en octubre de 2017 ensayaron un golpe de Estado en Cataluña.

Ya la Fiscalía del Tribunal se ha declarado en contra del perdón (¡qué otra cosa es un indulto!) a esos individuos que, con el dinero de nuestros impuestos, quisieron separarse de España al grito miserable de «¡Nos están robando!», incendiando calles, y asolando nuestras instituciones.

Poder judicial

El Supremo, que se la coge, perdón por la expresión, con papel de fumar, ha solicitado su opinión a la Abogacía del Estado en la seguridad, según mantiene más de un magistrado, de que la Abogacía no hará otra cosa que asociarse a la postura del Gobierno.

Carlos Lesmes, el presidente del Supremo, que tantas pocas alegría nos ha proporcionado últimamente, se ha opuesto esta vez en modo serio, y no quiere pasar a la posteridad conchabado con los rebeldes catalanes y como mamporrero de un Ejecutivo que tiene por la Justicia el mismo respeto, pongamos por ejemplo, que por la primera institución del Estado: la Monarquía.

Aquí se está abriendo paso una constancia: de la incuria brutal de este Gobierno social comunista solo nos puede salvar Europa, y esta Europa que preside con tanta dignidad la alemana Ursula von der Leyen ya nos está avisando de que no nos va a pasar una más, que por más que mienta el Gobierno a los españoles con las trolas del exministro Illa o las indecentes homilías de Sánchez, desde Bruselas se nos ve como unos descuideros, unos tipos que han llegado al poder para barrenar la Constitución del 78.

Fuera nos apalean con la presentación de nuestra realidad; fuera ya no nos tragan. Si no se tratara de un sustantivo tan coloquial como agresivo, podríamos evocar el aviso que nos ofreció en Estrasburgo a un grupo de periodistas el excomisario europeo Miguel Arias: «Aquí lo que no funcionan son los chorizos».