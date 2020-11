El 'virus' de la inactividad ataca al Óbila

En medio de la pandemia de la covid-19, que no es poco, el Ávila Auténtica El Bulevar sufre la propia, inesperada y que está haciendo no menos estragos en el equipo de José Antonio Sánchez. El ‘virus’ de la inactividad está atacando con fuerza a los verderones, un equipo necesitado de jugar partidos pero que se ha encontrado con un inicio de temporada complicado para sus intereses, los de un equipo en construcción que necesita verse las caras en el parqué para comenzar a engrasar las piezas. Sin partidos, los mecanismos chirrían. Y en esas se encuentran los verderones, que de nuevo miran al calendario de la Liga EBA-Grupo AB con cierto estupor. Toca de nuevo parar. Lo justo para un equipo que regresaba este fin de semana, después de dos semanas sin jugar, a la competición y lo hacía con una derrota ante el CBLa Flecha. Ya lo advertía hace unos días José Antonio Sánchez, entrenador de los verderones. «No nos imaginábamos esta secuencia de jugar un partido cada tres semanas» señalaba antes del partido ante los vallisoletanos.

Llega el parón de la competición por el puente de la Constitución y el escenario será aún peor. Cuando el equipo regrese el próximo 12 de diciembre ante el Inmapa Filipenses habrá jugado un partido en un mes. Volverá el equipo al parqué para jugar dos encuentros –ante el Filipenses el 12 de diciembre y ante el Cantbasket04 el 19 de diciembre– para volver a parar cerca de un mes con motivo de las Navidades.

Bien es cierto que, salvo el parón por la incomparecencia de Bezana, imprevisto, todos los demás se conocían desde la publicación del calendario, pero no es menos cierto que en un curso sin pretemporada y con la siempre necesidad de ‘conocerse’ sobre la pista más allá de los entrenamientos, la falta de partidos lleva a la falta de sensaciones.Las tuvo el equipo ante el Caja Rural de Zamora, pero no le ‘dejaron’ darlas continuidad. La falta de partidos no ayuda a encontarlas.

El USAL La Antigua no cede y cuenta sus partidos por victorias

No cede el USAL La Antigua. Como hicieran el año pasado los salmantinos del Aquimisa Carbajosa para certificar su ascenso a la LEBPlata, este curso los del pabellón Würzburg han puesto la directa, al menos de momento, hacia un liderato de grupo con cinco victorias en cinco partidos, la última 92-80 ante el Raisan Piélagos. De momento nadie le aguanta el ritmo. Lo intentan Filipenses y Cantbasket04. El primero se impuso 79-49 al Caja Rural de Zamora y el segundo 69-65 al Nissan Grupo de Santiago, pero su balance de 6 partidos y 3 victorias les dejan aún demasiado lejos de cuestionar a los salmantinos el liderato. Se cae el Ávila Auténtica El Bulevar a la sexta posición.Quería sumar su tercera victoria e inclinar a lo positivo su balance victorias-derrotas en el municipal de La Vega. No pudieron. Ante el CBLa Flecha (69-65) al equipo verderón le falló la muñeca. Alexander Bak firmó 30 puntos, su mejor actuación en sus diferentes etapas en el Óbila, pero el equipo verderón erró el tiro. Dominó el rebote (41 frente a 33) con un una buena actuación de Ánder Pérez (11 rebotes) bajo tablero, pero no los convirtieron en puntos en un duelo en el que apenas transformaron 27 tiros de campo de 73 intentos. Demasiado poco.Y aún así a punto estuvieron de ganar en La Vega.