El Real Ávila paga por sus 'pecados' ante La Virgen

Real Ávila.

Christian; Sito (Yeriel, 78'), Carlos Pascual, Tena, Llorián; Ortolá, Del Monte (Juanpe, 45'), Juli, De Mesa, Espada (Ivi, 61'), Rober (Rengel, 57').

La Virgen.

Asier; Matos, Seijo, Fran, Varillas; Farago; Cris (Saúl, 87'), Guti (Lerma, 72'), Trust, Chema (Porfi, 72); Visa (Lucas, 72').

Árbitro.

Elena Peláez. Mostró cartulinas amarillas a los locales Tena, Juanpe, Rubiato (entrenador) y Alberto Zamora (preparador físico); y a los leoneses Matos, Varillas, Asier, Seijo y Cris.

Goles.

0-1 (31') Chema.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Tercera RFEFdisputado en el Adolfo Suárez.

El Real Ávila acabó pagando por sus 'pecados' ante La Virgen del Camino en una mala tarde de los encarnados, que regalaron el gol y la primera mitad a su rival y que trataron de hacer propósito de enmienda en la segunda, cuando las prisas por buscar el empate fueron las peores consejeras. Aún así lo tuvieron en sus botas Juli, De Mesa y en especial Ivi, cuyo cabezazo levantó a más de uno del asiento, pero todos ellos se encontraron con Asier, que terminó por hacer bueno el guión diseñado por Sergio González.Los leoneses tendieron la trampa a los encarnados, que cayeron de lleno pese a estar prevenidos, y llevaron el partido allí donde menos le interesaba a un equipo que en altas revoluciones es mortífero, pero que cuando baja las pulsaciones se queda en tierra de nadie. Y así ocurrió en una tarde en la que los encarnados no sólo concedieron el primer gol en el Adolfo Suárez y la primera derrota en casa, sino que sumaron su segunda derrota consecutiva tras la visita al Tordesillas. No es un drama, pero sí un aviso, en especial cuando los encarnados se han alejado de esa imagen enérgica que tanto gustaba y tan buenos resultados les habían dado. Y no es el primer partido en el que ocurre. Hay que recuperarla.

No tardó mucho en adivinarse cuál era el guión de un partido en el que los de Rubiato pronto se hicieron con el balón ante un rival que aguardó el error para salir a la contra. Se acurrucó pronto el conjunto de Sergio González en los brazos de Asier, al que se le aceleraron las pulsaciones cuando DelMonte, que comenzó como una exhalación y no volvería de vestuarios tras el descanso, le puso el centro al área a Rober, que cabeceó desviado. Lo volvería a intentar el talaverano tras una impecable dejada de pecho de Espada, pero Trust estuvo hábil para evitar la carrera hacia Asier.

Se sentían cómodo La Virgen del Camino en su papel y empezaba a incomodarse un Real Ávila que pudo llevarse un susto serio cuando Ortolá –minuto 14– la perdía en la frontal y Chema la pegaba duro desde fuera. El cuero golpeó el lateral de la red. La ocasión abrió los ojos a La Virgen del Camino, que se dio cuenta de que había otro camino hacia el premio más allá de esperar en sus dominios. Subió la presión y se metieron los encarnados en terrenos pantanosos. Demasiada conducción, demasiado pase en horizontal. Como era de prever, llegó el disgusto. Se la jugó Del Monte en salida. Sobre el mediocentro se avalanzaron Trust y Farago, que le robaron el balón y habilitaron a Chema, que entraba por la derecha. El '22' salvó la entrada de Llorián y ante la salida de Christian colocó el cuero en el fondo de la red (0-1). Era el minuto 31 y el Real Ávila recibía por primera vez un gol en casa.

El gol en contra desató los nervios entre los encarnados –Christian se la jugó en una salida que prolongó hasta el centro del campo, donde a punto estuvo de perderla– en cuya libreta particular no tenían ocasiones apuntadas. Apuntó otra La Virgen del Camino cuando un mal despeje de Carlos Pascual lo aprovechó Visa para disparar sobre Christian, que desvió a córner. Y del saque de esquina llegó la primera del Ávila. La tuvo Rober, que peleó con Varillas y Fran para disparar sobre el marco de Asier. Se marchó fuera por poco. Fue la última antes de un descanso al que los encarnados se marchaban con demasiadas cuestiones por resolver.

Con no pocos deberes sobre la mesa volvieron al césped los encarnados. Primer minuto –46'– y primera ocasión. Fue doble. La llevó el equipo con rapidez a la frontal del área, Espada vio la entrada de Juli por el lateral y el '7' disparó duro sobre Asier.Metió la pierna Seijo y el despeje lo quiso rematar De Mesa de cabeza, pero Asier, atento a la jugada, reaccionó bien. El Real Ávila había salido con otro punto más, aunque seguía cometiendo demasiados errores, ahora empujados por la necesidad de tener que remontar ante los leoneses, que se agarraron a su portero para mantener el marcador a favor (0-1). Lo volvería a intentar De Mesa, que se activó en la segunda mitad, pero su disparo desde el punto de penalti –minuto 65– lo sacaba Asier con la puntera. Poco después –minuto 69– volaba a mano cambiada para desviar el buen cabezazo de Ivi tras saque de córner. Eran minutos de acoso y derribo de los encarnados. Ahora sí el equipo del Adolfo Suárez estaba apretando. La buscó Rengel –minuto 75– sin apenas ángulo pero su tremendo zapatazo se marchó fuera zumbando al palo.

Iba a por el partido el Real Ávila y gastaba Rubiato su última bala quitando a Sito y metiendo a Yeriel. Si fuera una partida de póker, un 'all in'. Asumía riesgos el Real Ávila, que estuvo a un suspiro de recibir el 0-2 cuando una mala cesión de Carlos Pascual a Christian se la quedaba Lerman, que regateó de primeras al portero, pero el ex de la Segoviana reaccionó de segundas para quitarle el cuero de los pies.

Se le escapaba el partido a un Real Ávila que había tenido su momento pero que se encontró con la gran actuación de Asier. No salió de su campo La Virgen del Camino, ni antes ni después de un largo descuento en el que los encarnados no llegaron a tener la ocasión que buscaban y necesitaban.