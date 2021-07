El sector servicios impulsa la bajada del paro en Ávila

El paro se mantiene a la baja en la provincia de Ávila por cuarto mes consecutivo y en este caso con un volumen y porcentaje de descenso superior al de los meses anteriores, a buen seguro por el inicio de la temporada turística por excelencia, la del verano. Los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cifran en 11.663 los demandantes de empleo registrados en la provincia en el mes de junio, 874 menos que los contabilizados un mes atrás, lo que supone una caída porcentual cercana al 7%. En este caso el descenso es superior al registrado en el conjunto de la comunidad, del 5,8%, y también al del país, del 4,4%.

Además, en relación al mismo periodo del año pasado, cuando estábamos dejando atrás la primera ola de la pandemia (luego vendrían más), la provincia contabiliza 823 parados menos, lo que deja una reducción relativa del 6,6%, en este caso parecida a la de la media nacional (-6,4%) y algo más moderada que la experimentada en la región, del -8,6%. No obstante, en relación al momento previo al estallido de la pandemia (febrero de 2020) todavía se registran 473 parados más en Ávila, lo que refleja que todavía está lejos de superarse la crisis económica asociada a la sanitaria. Además, hay que tener en cuenta que los trabajadores que todavía siguen en ERTE y que por tanto aún no han podido incorporarse a su puesto de trabajo no computan como desempleados, lo que significa que las dificultades laborales van más allá de esta estadística.

El informe mensual del SEPE cifra en 6.920 las mujeres en paro y en 4.743 los hombres, lo que también refleja que la desigualdad por cuestión de género en el terreno laboral también continúa. El paro juvenil afecta a 973 personas.

En cuanto a los sectores de actividad, servicios sigue liderando, y con diferencia, la demanda de empleo en la provincia, al registrar 7.907 parados. Le siguen, ya a más distancia, el colectivo sin empleo anterior, con 1.409, y los sectores de la construcción, con 1.031, la industria, con 663, y la agricultura, con 653 desempleados.

En el último mes el sector de actividad que espoleó la bajada del paro en Ávila fue el sector servicios, que restó 672 demandantes, al ser el más vinculado a la campaña turística. También bajó el paro en la agricultura (-95), la construcción (-69) y la industria (-56). El colectivo sin empleo anterior fue el único que vio aumentar los desempleados, al sumar 18.