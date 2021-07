Carlos García afirma que "no es año de verbenas"

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, volvió a hacer un llamamiento a la responsabilidad ante la pandemia de la covid-19, a la vez que defendía la labor que se está haciendo en la hostelería, sector especialmente afectado, e insistía en que no es año de “verbenas y comidas populares”.

El representante de la institución provincial recordó la reciente reunión de coordinación con el Cecopi, en la que estuvieron presentes Ayuntamiento de Ávila, Subdelegación del Gobierno, Delegación Territorial y Diputación, y en la cual se hicieron una serie de recomendaciones, que se trasladaron a “una carta que han recibido todos los ayuntamientos de la provincia”.

A pesar de defender la autonomía municipal, afirmó que “no es año de verbenas, no es año de comidas populares y tenemos que hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad individual como colectiva”. Pero también quiso hacer un reconocimiento “a la magnífica labor que han venido haciendo los hosteleros y restauradores de nuestra provincia. Hay que recordar que la hostelería es un sitio seguro, están cumpliendo las normas a rajatabla” e insistió en que “los sectores que lo pasaron muy mal en la pandemia son los primeros que están haciendo un llamamiento a esa responsabilidad necesaria con sus establecimientos y tenemos que seguir confiando en ellos” porque “son un motor muy importante para la economía de nuestra provincia, para la economía turística”.

Dentro de su “llamamiento al cumplimiento de todas y cada una de las medidas sanitarias”, quiso dejar claro que no está de acuerdo “ con lo que dijo el presidente del Gobierno hace apenas unos días con la retirada de las mascarillas”, lo que calificó de “error” porque seguimos “en contacto continuo de alguna manera u otra entre todas las personas. Es muy difícil garantizar ese metro y medio y cuando una persona sale a caminar, hacer deporte, que está ella sola, evidentemente que no vaya con ella. Pero cuando estamos viendo que hay autonomías, incluidas del PSOE, que están haciendo un llamamiento a que la mascarilla sea obligatoria, una vez más creo que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias en esta pandemia”.