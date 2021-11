Iberdrola y la Fundación Miguel Delibes renuevan su acuerdo

Iberdrola, a través de su Fundación en España, renovó hoy por décimo año consecutivo su compromiso con la Fundación Miguel Delibes, que servirá para la organización de actividades culturales, educativas y medio ambientales, sobre todo en Castilla y León. Una relación que se remonta a la fecha de creación de la institución vallisoletana que nació para la recopilación y custodia de legado cultural del escritor y el estudio y difusión de su figura y su obra, así como el fomento y apoyo de estudios e investigaciones sobre temas que han sido constantes en su obra literaria.

La compañía, como miembro del patronato de la Fundación Delibes, ha aportado en esta década cerca de medio millón de euros, una cantidad que la institución calificó de "sustancial" pero sobre todo, valoró, que ha sido "sostenida" en el tiempo, lo que ha permitido mantener y programas actividades a medio y largo plazo. Además, con motivo del centenario del nacimiento del escritor, la colaboración económica de la Fundación Iberdrola fue mayor al requerir de mayor apoyo.

Junto a las actividades culturales, educativas y medio ambientales, la aportación de la Fundación Iberdrola España permitirá apoyar también el nuevo diseño de la página web fundacional -instrumento esencial de difusión-; la itinerancia de exposiciones como 'Patria común. Delibes ilustrado'; la producción del cortometraje de animación 'Delibes, una vida llena de historias', recientemente estrenado en la Seminci; la edición de diversas publicaciones; el ciclo de encuentros periodísticos en formato de entrevista 'Cronistas del siglo XXI'; el I Congreso Internacional de Periodismo Miguel Delibes; así como actividades educativas y de formación como el ciclo 'Delibes en el aula', dirigido a profesores de Primaria y Secundaria, y el Premio a las Mejores Experiencias Didácticas sobre la obra de Miguel Delibes; además de proyectos de extensión cultural e inclusión social y de colaboración con terceros.

La presidenta de la Fundación Delibes, Elisa Delibes, reconoció que el presupuesto total de la entidad no es muy elevado al ser una institución privada "pequeña" pero se llevan a cabo muchas actividades. De ahí que agradeciera el apoyo de entidades como la Fundación Iberdrola al ser una ayuda "fundamental". En el mismo sentido, se pronunció su director gerente, Fernando Zamácola, quien señaló que la Fundación Delibes recibe más dinero a través de sus patronos -Vega Sicilia, Fundación Iberdrola, El Norte de Castilla y Editorial Destino- que con las aportaciones de las administraciones públicas. Además, otras compañías la apoyan "puntualmente" para determinadas iniciativas. "Todos ellos nos han ayudado a sobrevivir pero también para tener un alcance más amplio y profundizar en las actividades medioambientales, culturales y educativas", añadió.

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberdrola, Fernando García, aseguró, según recogió la Agencia Ical, que su institución está comprometida y se siente "muy cercana" a los objetivos e intereses de la Fundación Delibes. "El dividendo social de Iberdrola se invierte dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en educación, medio ambiente, acción social y arte, por lo que los términos de cultura, medio ambiente y formación son los que más coincidimos con la institución que recuerda la figura del escritor vallisoletano", afirmó.

Acompañado del director general de la Fundación Iberdrola, Ramón Castresana, destacó que la figura de Delibes es "excepcional" y un personaje de una talla mundial, como escritor, periodista y precursor del cuidado del medio ambiente pero sobre todo por sus características humanas. "Es una personalidad espléndida y cinco estrellas", concluyó.

"Salto" tras el centenario

Zamácola declaró que el centenario de Delibes ha supuesto un "salto" en la actividad de la Fundación y sobre todo en visibilidad. En todo caso, dejó claro que la institución siempre buscó que esa fecha no supusiera un "morir de éxito". "No queríamos crecer demasiado y, luego, no sostener esa programación", precisó. En este sentido, añadió que la labor de la Fundación Delibes no se desnaturalizará ya que el medio ambiente, el medio rural, la infancia y la denuncia de las desigualdades seguirán siendo las líneas de trabajo, además de "reforzar" el trabajo con escolares con programas del fomento de la lectura.