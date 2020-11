El PSOE reclama un 25% más de plazas públicas en residencias

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León presentó hoy sus propuestas a la futura ley en materia de atención residencial que pasan, principalmente, por incrementar un 25 por ciento las plazas residenciales públicas para personas en situación de dependencia y mayores a lo largo de esta legislatura, además de reclamar que la ley cuente con una memoria económica que detalle el coste de pasar del modelo actual a otro integral centrado en la persona. Un nuevo sistema que, a juicio de los socialistas, debe potenciar los centros multiservicios con el objeto de garantizar la prestación de servicios de proximidad en el ámbito rural, ya sean para que las personas permanezcan en sus domicilios o en las residencias ubicadas en un espacio de 15 kilómetros alrededor.

La serie de propuestas del PSOE remitidas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades fue presentada hoy por el secretario general del PSOECyL y portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, tras subrayar que el modelo de atención residencial en la Comunidad no ha estado "a la altura" y ha "fallado" durante la pandemia del COVID-19. No en vano, precisó que Castilla y León es la tercera comunidad, después de Madrid y Cataluña, con más fallecidos en los centros residenciales "Si había un colectivo al que había que proteger era de los mayores en las residencias pero la Junta, una vez más, no ha estado a la altura", sentenció.

El líder socialista calificó de "obsoleto" el modelo de residencias de Castilla y León, después de que la Junta haya apostado por la privatización y hacer negocio con el sector, hasta el punto que recordó que la Administración autonómica no ha creado una sola plaza pública desde que asumió las competencias en Servicios Sociales y que dos terceras partes del sistema sean privadas.

Tudana temió que, otra vez, la Junta se oponga a aumentar el número de plazas públicas, pese a que es un compromiso incluido en el Pacto por la Recuperación acordado con la mayor parte de los grupos políticos. "No queremos, tal y como ha dejado caer la consejera de Familia, que su intención es concertar más plazas con entidades privada. Lo público es público y queremos que se cumpla cada una de las líneas firmadas", sentenció.

En cuanto a los centros multiservicios que plantea el PSOE, tras haberlo consensuado con varias plataformas, prestarían servio de ayuda a domicilio; servicios complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio (comedor, catering, lavandería, peluquería y podología, entre otros); de promoción de la autonomía personal (estimulación cognitiva, habilitación psicosocial y terapia ocupacional) y otros servicios profesionales como fisioterapia, terapias ocupacionales, sanitarios, educador social, animadores socioculturales nutricionista, trabajo social y psicología.

Ratios de personal

El Partido Socialista apuesta, según recogió Ical, por aprovechar la nueva ley para que sea más amplia y no se limite a la atención residencia sino que sea integral y se denomine de cuidados de larga duración. La procuradora Nuria Rubio apuntó que la formación defiende unidades de convivencia, como máximo de 16 personas, por lo que serán necesarias ayudas de la Junta para la adaptación de las instalaciones. Unas unidades que, apuntó, se organizarán en función del grado de dependencia y del estado físico y cognitivo de las personas. De esta manera, las ratios de personas se ajustarán en función de las características de cada unidad y, en todo caso, respetando como mínimo lo niveles establecidos en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Además, el PSOE reclama que la nueva ley incluya la necesidad de que haya una revisión "permanente" de las ratios de personal, que estará marcado por el estado de dependencia de cada usuario, gracias a su valoración dos veces al año. También se quiere dejar claro que el personal sanitario de Sacyl debe ser el encargado de la asistencia sanitaria de todos los residentes, al igual que ocurre con el resto de ciudadanos.

Entre las medidas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la ley, están el refuerzo de las inspecciones en los centros residenciales para que se hagan de forma "exhaustiva" y "eficaz", con las sanciones pertinentes si fueran necesarias.

No eliminar visitas

Por su parte, la portavoz en la Comisión de Familia, Isabel Gonzalo, reclamó otras medidas específicas como no eliminar las visitas de familiares en ningún caso para evitar el deterioro de su salud. También, abogó por un protocolo de visitas de obligado cumplimiento para todos los centros residenciales, no como ocurre ahora que son recomendaciones, además de la realización de pruebas de alta fiabilidad con carácter semanal tanto al personal de los centros residenciales, como a los residentes. Por último, demandó transparencia en los datos que ofrece cada centro residencial, que deberán ser publicados diariamente en el portal de la Junta.